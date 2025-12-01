Синоптик рассказал о необычной погоде в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Ни одного дня без дождя не было в Санкт-Петербурге в ноябре, а продолжительность солнечного сияния составила в общей сложности 4 дня, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Осадки в Санкт-Петербурге отмечались каждый день, что бывает достаточно редко. Последний раз в течение 30 дней осадки шли в ноябре 2010 года", – написал он в своем Telegram-канале

Как добавил синоптик, в ноябре солнце светило в общей сложности 4 дня. По оценке Колесова, это минимальная продолжительность с 2016 года, когда в ноябре солнце светило один день.