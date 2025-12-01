https://ria.ru/20251201/sankt-peterburg-2058937864.html
Синоптик рассказал о необычной погоде в Петербурге
Синоптик рассказал о необычной погоде в Петербурге - РИА Новости, 01.12.2025
Синоптик рассказал о необычной погоде в Петербурге
Ни одного дня без дождя не было в Санкт-Петербурге в ноябре, а продолжительность солнечного сияния составила в общей сложности 4 дня, сообщил главный синоптик... РИА Новости, 01.12.2025
санкт-петербург
александр колесов
санкт-петербург
Колесов: в Петербурге в ноябре не было ни одного дня без дождя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Ни одного дня без дождя не было в Санкт-Петербурге в ноябре, а продолжительность солнечного сияния составила в общей сложности 4 дня, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"Осадки в Санкт-Петербурге отмечались каждый день, что бывает достаточно редко. Последний раз в течение 30 дней осадки шли в ноябре 2010 года", – написал он в своем Telegram-канале
Как добавил синоптик, в ноябре солнце светило в общей сложности 4 дня. По оценке Колесова, это минимальная продолжительность с 2016 года, когда в ноябре солнце светило один день.
"В целом месяц стал относительно спокойным. Экстремумов температуры не перекрывали, штормов не наблюдалось", – заключил главный синоптик Петербурга.