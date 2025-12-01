Рейтинг@Mail.ru
Очередные дома готовятся к сдаче на Ямале для переселенцев из ветхого жилья - РИА Новости, 01.12.2025
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:32 01.12.2025
Очередные дома готовятся к сдаче на Ямале для переселенцев из ветхого жилья
Очередные дома готовятся к сдаче на Ямале для переселенцев из ветхого жилья - РИА Новости, 01.12.2025
Очередные дома готовятся к сдаче на Ямале для переселенцев из ветхого жилья
Строительство двух многоквартирных домов завершается в Салехарде для переселенцев из аварийного жилья в микрорайоне Обдорском, стройплощадку посетил губернатор... РИА Новости, 01.12.2025
Очередные дома готовятся к сдаче на Ямале для переселенцев из ветхого жилья

В Салехарде завершается строительство домов для переселенцев из аварийного жилья

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Салехард. Архивное фото
САЛЕХАРД, 1 дек – РИА Новости. Строительство двух многоквартирных домов завершается в Салехарде для переселенцев из аварийного жилья в микрорайоне Обдорском, стройплощадку посетил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщает правительство округа.
По данным регионального правительства, в Обдорском находятся два дома, которые будут сданы до конца года. Каждый из них рассчитан на 133 квартиры и предназначен для переселения салехардцев из аварийного жилфонда, а также для реализации других жилищных программ. Заселение новых квартир начнётся в первом квартале следующего года, в настоящее время завершается чистовая отделка.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Губернатор Ямала обсудил дальнейшее взаимодействие с главой "Транснефти"
28 ноября, 20:39
"До завершения программы по расселению на Ямале миллиона квадратных метров аварийного жилья остаются считанные дни. Семь лет назад мы запустили эту масштабную программу и сегодня видим результат: тысячи ямальцев живут в современном, комфортном жилье, преображаются наши города. Мы осмотрели готовящиеся к сдаче дома в микрорайоне Обдорском, рядом строятся детский сад и школа, еще одна школа и сад уже работают, обустроены комфортные дворы, на днях открылся торговый центр", - цитирует слова Артюхова пресс-служба правительства региона.
Всего в микрорайоне в настоящее время, уточняют в правительстве округа, активно строятся 29 домов, пять из которых уже сданы. Весь Обдорский микрорайон рассчитан на 5 тысяч квартир. Также отмечается, что благодаря вводу микрорайона город наращивает темпы расселения аварийного жилья – в этом году в новые квартиры переехали более 700 семей, что в два раза больше, чем годом ранее. За семь лет в регионе расселено порядка 23 тысяч семей, около 62 тысячи ямальцев переехали в новые квартиры.
Кроме того, Дмитрий Артюхов посетил в Обдорском стройплощадку детского сада, рассчитанного на 240 детей. Он возводится с помощью механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Современное здание площадью 4,5 тысячи квадратных метров будет иметь нестандартную архитектуру в форме полумесяца. Проектом предусмотрено 13 помещений для групп с трансформируемым пространством, бассейн с зоной галокамеры и инфракрасным нагревателем, просторные залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты логопеда, психолога и дефектолога, творческие мастерские и зоны для кружковой работы.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Расселение 1 млн кв м аварийного жилья завершается на Ямале
5 ноября, 16:20
 
