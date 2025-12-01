https://ria.ru/20251201/rossiya-2059015605.html
Шойгу и глава МИД КНР проведут консультацию во вторник
Шойгу и глава МИД КНР проведут консультацию во вторник
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и глава МИД КНР Ван И во вторник в Москве проведут российско-китайские консультации по стратегической... РИА Новости, 01.12.2025
россия
китай
москва
сергей шойгу
ван и (политик)
в мире
