Рейтинг@Mail.ru
Шойгу и глава МИД КНР проведут консультацию во вторник - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/rossiya-2059015605.html
Шойгу и глава МИД КНР проведут консультацию во вторник
Шойгу и глава МИД КНР проведут консультацию во вторник - РИА Новости, 01.12.2025
Шойгу и глава МИД КНР проведут консультацию во вторник
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и глава МИД КНР Ван И во вторник в Москве проведут российско-китайские консультации по стратегической... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T18:37:00+03:00
2025-12-01T18:37:00+03:00
россия
китай
москва
сергей шойгу
ван и (политик)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90812/78/908127870_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ec1b4f5d19228ded2e3734390a644b27.jpg
https://ria.ru/20251126/knr-2057573895.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90812/78/908127870_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_b55d9bb88cf8772a4c119869694f0897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, москва, сергей шойгу, ван и (политик), в мире
Россия, Китай, Москва, Сергей Шойгу, Ван И (политик), В мире
Шойгу и глава МИД КНР проведут консультацию во вторник

Шойгу и глава МИД КНР Ван И проведут консультацию во вторник в Москве

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и глава МИД КНР Ван И во вторник в Москве проведут российско-китайские консультации по стратегической безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Второго декабря 2025 года в Москве запланировано проведение российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности. Делегацию России возглавит Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу, делегацию Китайской Народной Республики – член Политбюро, Руководитель Канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел КНР Ван И", - говорится в сообщении.
Дом Народных собраний Китая - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В посольстве КНР прокомментировали слова Бессента о соперничестве
26 ноября, 04:35
 
РоссияКитайМоскваСергей ШойгуВан И (политик)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала