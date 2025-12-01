https://ria.ru/20251201/rossiya-2058954636.html
В посольстве России рассказали о проблемах расчетов между Россией и Турцией
В посольстве России рассказали о проблемах расчетов между Россией и Турцией - РИА Новости, 01.12.2025
В посольстве России рассказали о проблемах расчетов между Россией и Турцией
ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ ОСЛОЖНЯЮТ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ БАНКОВСКИХ РАСЧЁТОВ МЕЖДУ РФ И ТУРЦИЕЙ - ПОСОЛЬСТВО РФ РИА НОВОСТИ РИА Новости, 01.12.2025
В посольстве России рассказали о проблемах расчетов между Россией и Турцией
Посольство РФ: санкции осложняют проблему расчетов между Россией и Турцией