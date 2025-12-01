В России проиндексировали тарифы на железнодорожные перевозки

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Железнодорожные тарифы на перевозки грузов и пассажиров в России проиндексированы с 1 декабря 2025 года, следует из распоряжении кабмина.

В частности, тарифы на грузоперевозки проиндексированы на 10%. Стоимость перевозки грузов по железной дороге складывается из инфраструктурной, в том числе заложенной в нее локомотивной, и вагонной составляющих. Вагонная - это часть, которую получают операторы за предоставление подвижного состава грузоотправителю, инфраструктурная - часть РЖД , которую утверждает правительство и решения закрепляются соответствующим документом ФАС

Сами РЖД имеет право в определенных случаях вводить понижающие коэффициенты к грузотарифу в рамках коридора. Верхняя граница скидки составляет 50%. РЖД осенью сообщали о продлении на 2026 год целого ряда скидок к тарифам.

Тариф в регулируемом сегменте пассажирских железнодорожных перевозок - плацкарт и общие вагоны - в России определяет государство, в дерегулированном сегменте - СВ, купе, "люкс" - осуществляющая перевозки железнодорожная компания.

Согласно решению кабмина, тарифы в плацкарте и общих вагонах с 1 декабря 2025 года индексируются на 11,4%. При этом ФАС отмечала в комментарии к документу кабмину, что распоряжение правительства предусматривает изменение предельно максимальных тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки в регулируемом сегменте – в плацкарте и общих вагонах.

Документ, пояснял регулятор, устанавливает предельные максимальные тарифы – перевозчики имеют право устанавливать их ниже предельной стоимости. ФАС писала, что продолжит проводить мониторинг стоимости билетов на железнодорожные пассажирские перевозки.

Крупнейшим перевозчиком пассажиров в поездах дальнего следования в России является " Федеральная пассажирская компания " (ФПК, дочка" РЖД), но есть еще ряд частных операторов.

"В вагонах купе, СВ и люкс, а также в вагонах с местами для сидения скоростных поездов тарифы определяются перевозчиками самостоятельно, однако уровень их индексации соответствует уровню индексации в регулируемом государством сегменте", - сообщили в ФПК на вопрос об уровне индексации тарифа в этом сегменте с 1 декабря 2025 года.