Рейтинг@Mail.ru
В России проиндексировали тарифы на железнодорожные перевозки - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:26 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/rossiya-2058810808.html
В России проиндексировали тарифы на железнодорожные перевозки
В России проиндексировали тарифы на железнодорожные перевозки - РИА Новости, 01.12.2025
В России проиндексировали тарифы на железнодорожные перевозки
Железнодорожные тарифы на перевозки грузов и пассажиров в России проиндексированы с 1 декабря 2025 года, следует из распоряжении кабмина. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T00:26:00+03:00
2025-12-01T00:26:00+03:00
экономика
россия
ржд
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная пассажирская компания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916039391_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6b4ec0a25c400fbc7f8bfc16eb6acdf.jpg
https://ria.ru/20251201/utilsbor-2058809254.html
https://ria.ru/20251113/aviakompanii-2054764499.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916039391_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_2316f127550a142fa21bcab1724e19ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, ржд, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная пассажирская компания
Экономика, Россия, РЖД, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральная пассажирская компания
В России проиндексировали тарифы на железнодорожные перевозки

В России проиндексировали тарифы на ж/д перевозки грузов и пассажиров

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Скоростной поезд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Железнодорожные тарифы на перевозки грузов и пассажиров в России проиндексированы с 1 декабря 2025 года, следует из распоряжении кабмина.
В частности, тарифы на грузоперевозки проиндексированы на 10%. Стоимость перевозки грузов по железной дороге складывается из инфраструктурной, в том числе заложенной в нее локомотивной, и вагонной составляющих. Вагонная - это часть, которую получают операторы за предоставление подвижного состава грузоотправителю, инфраструктурная - часть РЖД, которую утверждает правительство и решения закрепляются соответствующим документом ФАС.
Подержанные автомобили из Южной Кореи в порту Владивостока - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В России начали действовать новые правила утильсбора на легковые машины
00:16
Сами РЖД имеет право в определенных случаях вводить понижающие коэффициенты к грузотарифу в рамках коридора. Верхняя граница скидки составляет 50%. РЖД осенью сообщали о продлении на 2026 год целого ряда скидок к тарифам.
Тариф в регулируемом сегменте пассажирских железнодорожных перевозок - плацкарт и общие вагоны - в России определяет государство, в дерегулированном сегменте - СВ, купе, "люкс" - осуществляющая перевозки железнодорожная компания.
Согласно решению кабмина, тарифы в плацкарте и общих вагонах с 1 декабря 2025 года индексируются на 11,4%. При этом ФАС отмечала в комментарии к документу кабмину, что распоряжение правительства предусматривает изменение предельно максимальных тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки в регулируемом сегменте – в плацкарте и общих вагонах.
Документ, пояснял регулятор, устанавливает предельные максимальные тарифы – перевозчики имеют право устанавливать их ниже предельной стоимости. ФАС писала, что продолжит проводить мониторинг стоимости билетов на железнодорожные пассажирские перевозки.
Крупнейшим перевозчиком пассажиров в поездах дальнего следования в России является "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочка" РЖД), но есть еще ряд частных операторов.
"В вагонах купе, СВ и люкс, а также в вагонах с местами для сидения скоростных поездов тарифы определяются перевозчиками самостоятельно, однако уровень их индексации соответствует уровню индексации в регулируемом государством сегменте", - сообщили в ФПК на вопрос об уровне индексации тарифа в этом сегменте с 1 декабря 2025 года.
Стоимость постельного белья в этом сегменте будет проиндексирована на уровне тарифов, добавили в компании.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Кабмин выделит деньги авиакомпаниям тарифы для отдаленных регионов
13 ноября, 14:50
 
ЭкономикаРоссияРЖДФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная пассажирская компания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала