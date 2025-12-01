https://ria.ru/20251201/rossija-2059057066.html
Мирошник рассказал новые подробности о преступлениях киевского режима
У России есть данные о стихийных захоронениях жителей Красноармейска и Волчанска, убитых украинскими боевиками, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым... РИА Новости, 01.12.2025
Мирошник: у России есть данные об убитых ВСУ жителях Красноармейска и Волнчанска
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. У России есть данные о стихийных захоронениях жителей Красноармейска и Волчанска, убитых украинскими боевиками, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Есть показания жителей о том, что в неустановленных местах захоронены тела людей, которые насильственным образом были убиты. Или против них были применены внесудебные казни, организованные украинскими боевиками", - заявил Мирошник РИА Новости.
Он уточнил, что эти предварительные данные нуждаются в дорасследовании, фиксации на месте, сборе всех необходимых данных для формирования уголовных дел и проведения полноценного расследования.
"Я думаю, что они начнутся в самое кратчайшее время, как только позволят условия для начала работы там представителей Следственного комитета", - добавил Мирошник
