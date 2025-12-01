Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал новые подробности о преступлениях киевского режима
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:23 01.12.2025
Мирошник рассказал новые подробности о преступлениях киевского режима
Мирошник рассказал новые подробности о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 01.12.2025
Мирошник рассказал новые подробности о преступлениях киевского режима
У России есть данные о стихийных захоронениях жителей Красноармейска и Волчанска, убитых украинскими боевиками, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым... РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
родион мирошник
происшествия, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Родион Мирошник
Мирошник рассказал новые подробности о преступлениях киевского режима

Мирошник: у России есть данные об убитых ВСУ жителях Красноармейска и Волнчанска

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. У России есть данные о стихийных захоронениях жителей Красноармейска и Волчанска, убитых украинскими боевиками, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Есть показания жителей о том, что в неустановленных местах захоронены тела людей, которые насильственным образом были убиты. Или против них были применены внесудебные казни, организованные украинскими боевиками", - заявил Мирошник РИА Новости.
Он уточнил, что эти предварительные данные нуждаются в дорасследовании, фиксации на месте, сборе всех необходимых данных для формирования уголовных дел и проведения полноценного расследования.
"Я думаю, что они начнутся в самое кратчайшее время, как только позволят условия для начала работы там представителей Следственного комитета", - добавил Мирошник.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Белоусов поздравил бойцов группировки "Север" с освобождением Волчанска
Вчера, 23:22
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРодион Мирошник
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
