Мирошник рассказал новые подробности о преступлениях киевского режима

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. У России есть данные о стихийных захоронениях жителей Красноармейска и Волчанска, убитых украинскими боевиками, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Есть показания жителей о том, что в неустановленных местах захоронены тела людей, которые насильственным образом были убиты. Или против них были применены внесудебные казни, организованные украинскими боевиками", - заявил Мирошник РИА Новости.

Он уточнил, что эти предварительные данные нуждаются в дорасследовании, фиксации на месте, сборе всех необходимых данных для формирования уголовных дел и проведения полноценного расследования.