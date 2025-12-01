Японские макаки добрались до России на грузовике из Италии

РИМ, 1 дек – РИА Новости. Группа из 24 японских макак, которых крупнейший зоопарк Италии Bioparco di Roma подарил зоопарку "Малинки", расположенному недалеко от Шахт в Ростовской области, добиралась до России почти неделю на грузовике, проезжая через Белоруссию, заявил РИА Новости зоологический директор зоопарка Ицхак Ядид.

Ядид рассказал, что новый дом понадобился обезьянам после того, как зоопарк, расположенный в Риме на территории парка Вилла Боргезе решил выделить их "жилплощадь" для других видов, находящихся под угрозой исчезновения, тогда как японские макаки встречаются и в других европейских зоопарках. Директор учреждения отметил, что в зоопарке пространство - ценный ресурс, там содержатся животные, которым требуется защита.

"Путешествие было довольно долгим - около недели, животные прибыли (в Россию - ред.) через Белоруссию . Были задержки по разным причинам, связанным с документами, потому что на некоторых контрольно-пропускных пунктах проверка была немного строже, чем обычно. Но мы преодолели все препятствия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, животные в грузовике всегда оставались сытыми и чистыми, не доставляя проблем во время поездки. Ядид отметил, что все время был на связи с перевозчиком.

"Нам было важно найти место, и зоопарк "Малинки" подготовил для этих животных прекрасную территорию", - сказал директор. Он отметил, что российский зоопарк сам связался с итальянскими коллегами и предложил свою территорию, прислав видео и фото.

Ранее директор российского парка Элеонора Моргунова рассказала РИА Новости, что японские макаки находятся на карантине и проходят обследования перед выпуском в вольер. Планируется, что новая экспозиция "Японские макаки" откроется в конце декабря.