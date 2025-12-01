https://ria.ru/20251201/rossija-2058928187.html
Директор ФСИН рассказал о российских исправительных центрах
Директор ФСИН рассказал о российских исправительных центрах - РИА Новости, 01.12.2025
Директор ФСИН рассказал о российских исправительных центрах
В России создано 400 исправительных центров, в которых фактически содержится более 30 тысяч осужденных к принудительным работам, сообщил директор ФСИН РФ... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:11:00+03:00
2025-12-01T14:11:00+03:00
2025-12-01T14:11:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Общество
Директор ФСИН рассказал о российских исправительных центрах
Директор ФСИН Гостев: в России созданы 400 исправительных центров