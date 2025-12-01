Директор ФСИН рассказал о российских исправительных центрах

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России создано 400 исправительных центров, в которых фактически содержится более 30 тысяч осужденных к принудительным работам, сообщил директор ФСИН РФ Аркадий Гостев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.