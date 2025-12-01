Рейтинг@Mail.ru
Директор ФСИН рассказал о российских исправительных центрах - РИА Новости, 01.12.2025
14:11 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/rossija-2058928187.html
Директор ФСИН рассказал о российских исправительных центрах
Директор ФСИН рассказал о российских исправительных центрах

Директор ФСИН Гостев: в России созданы 400 исправительных центров

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России создано 400 исправительных центров, в которых фактически содержится более 30 тысяч осужденных к принудительным работам, сообщил директор ФСИН РФ Аркадий Гостев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Четыреста исправительных центров создано с возможностью размещения в них 50 тысяч человек. Фактически содержится 30 тысяч с небольшим", - сказал Гостев.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Путин назначил двух заместителей директора ФСИН
6 октября, 14:48
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
