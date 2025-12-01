https://ria.ru/20251201/rossija-2058883532.html
Новак рассказал о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере туризма
Новак рассказал о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере туризма - РИА Новости, 01.12.2025
Новак рассказал о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере туризма
Россия готова обсуждать с Саудовской Аравией расширение географии полетов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак рассказал о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере туризма
Новак: Россия готова обсуждать с Саудовской Аравией расширение географии полетов
ЭР-РИЯД, 1 дек - РИА Новости. Россия готова обсуждать с Саудовской Аравией расширение географии полетов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Важным направлением нашего сотрудничества также является туризм. В этом году, как вы знаете, возобновлено прямое авиасообщение между странами. Одновременно готовы обсуждать расширение географии полетов", - сказал Новак
на полях Российско-Саудовского делового форума.
По его словам, еще одним позитивным моментом в этом направлении станет подписание межправительственного соглашения об отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов.
"Туризм и сфера гостеприимства - важная и комплексная тема, затрагивает вопросы качества услуг, инвестиций, кадров, транспорта и безопасности. Предлагаем саудовским партнерам совместно работать по всем этим направлениям", - добавил вице-премьер.