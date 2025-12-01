Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере туризма - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/rossija-2058883532.html
Новак рассказал о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере туризма
Новак рассказал о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере туризма - РИА Новости, 01.12.2025
Новак рассказал о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере туризма
Россия готова обсуждать с Саудовской Аравией расширение географии полетов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:35:00+03:00
2025-12-01T11:35:00+03:00
россия
саудовская аравия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92118/95/921189550_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_931f1f7ec822cd9f628b2706b4b863f8.jpg
https://ria.ru/20251201/rossija-2058882933.html
россия
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92118/95/921189550_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_41fd04411de3ce55097b23ddf45408b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саудовская аравия, александр новак
Россия, Саудовская Аравия, Александр Новак
Новак рассказал о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере туризма

Новак: Россия готова обсуждать с Саудовской Аравией расширение географии полетов

© Fotolia / Pavel LosevskyПассажиры в самолете
Пассажиры в самолете - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Fotolia / Pavel Losevsky
Пассажиры в самолете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЭР-РИЯД, 1 дек - РИА Новости. Россия готова обсуждать с Саудовской Аравией расширение географии полетов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Важным направлением нашего сотрудничества также является туризм. В этом году, как вы знаете, возобновлено прямое авиасообщение между странами. Одновременно готовы обсуждать расширение географии полетов", - сказал Новак на полях Российско-Саудовского делового форума.
По его словам, еще одним позитивным моментом в этом направлении станет подписание межправительственного соглашения об отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов.
"Туризм и сфера гостеприимства - важная и комплексная тема, затрагивает вопросы качества услуг, инвестиций, кадров, транспорта и безопасности. Предлагаем саудовским партнерам совместно работать по всем этим направлениям", - добавил вице-премьер.
Флажки России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничество в энергетике
Вчера, 11:32
 
РоссияСаудовская АравияАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала