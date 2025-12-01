Politico рассказала о позиции США по использованию российских активов

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ряд членов администрации президента США Дональда Трампа выступают против темы с использованием замороженных активов РФ, так как заинтересованы в ведении бизнеса с Россией, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.