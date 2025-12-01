Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/rosobrnadzor-2058915476.html
Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам
Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам - РИА Новости, 01.12.2025
Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам
Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:27:00+03:00
2025-12-01T13:27:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
санкт-петербургский государственный университет
московский государственный лингвистический университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729996684_0:0:3557:2000_1920x0_80_0_0_bda962a7a34ab1fc1d0560a989cd9941.jpg
https://ria.ru/20251129/regulirovanie-2058548657.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729996684_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_47aa6d4990a3c8db72c88d98a77e39d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), санкт-петербургский государственный университет, московский государственный лингвистический университет
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный лингвистический университет
Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам

Рособрнадзор объявил предостережения СПбГУ, МГЛУ и ВГАУ

© Depositphotos.com / kastoСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Depositphotos.com / kasto
Студенты на лекции в университете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам, сообщили в пресс-службе ведомства.
Предостережения получили Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный лингвистический университет и Волгоградский государственный аграрный университет.
"Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
Приемная комиссия в университете - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Минобрнауки рассказали о регулировании платных мест в вузах
29 ноября, 03:24
 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Санкт-Петербургский государственный университетМосковский государственный лингвистический университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала