В Росаккредитации опровергли запрет на ввоз в Россию праворульных машин
Предмет разбирательства в суде Владивостока с испытательной лабораторией, которую лишили аккредитации, никак не затрагивал законность ввоза и обращения на... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T04:03:00+03:00
россия
владивосток
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Росаккредитация: ввоз и оборот в РФ автомобилей с правым рулем не запрещали
ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. Предмет разбирательства в суде Владивостока с испытательной лабораторией, которую лишили аккредитации, никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории России транспортных средств с правым рулем, сообщает Росаккредитация.
Ранее Telegram-канал Mash написал, что арбитраж Приморья после попытки испытательной лаборатории оспорить отзыв аккредитации якобы изменил существовавшие правила выдачи свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства и запретил ввоз в России
праворульных и гибридных авто.
"В рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности Росаккредитация
пресекла факты незаконной выдачи свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) со стороны испытательных лабораторий. Правомерность принятых контрольным органом решений в отношении одной из таких испытательных лабораторий была проверена судом. Важно подчеркнуть, что предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории России транспортных средств с правым рулем", — говорится в сообщении сайте ведомства.
Росаккредитация отмечает, что суд рассматривал исключительно правомерность выдачи отдельно взятых СБКТС на конкретные автомобили и правомерность действий определенной лаборатории, в итоге суд первой инстанции подтвердил законность принятого службой решения о прекращении действия аккредитации.
Ведомство по вопросам технического регулирования, включая ввоз и обращение в России транспортных средств, призывает руководствоваться информацией из официальных источников: от Росаккредитации, Минпромторга
России и Росстандарта
.
В арбитражном суде Приморья РИА Новости уточнили, что сейчас дело находится в апелляционной инстанции, заседание назначено на 18 декабря. Решение первой инстанции не вступило в законную силу, так как поступила апелляционная жалоба, объяснили в суде. Дело в арбитраже рассматривали в закрытом заседании, добавили в суде.
"Речь в судебном заседании шла о признании незаконным решения о прекращении действия аккредитации от 24 февраля 2025 года и восстановлении действия аккредитации (испытательной лаборатории. — Прим. ред.) ООО "Сертификационные системы", — подтвердили в суде.