В Росаккредитации опровергли запрет на ввоз в Россию праворульных машин

ВЛАДИВОСТОК, 1 дек — РИА Новости. Предмет разбирательства в суде Владивостока с испытательной лабораторией, которую лишили аккредитации, никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории России транспортных средств с правым рулем, сообщает Росаккредитация.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что арбитраж Приморья после попытки испытательной лаборатории оспорить отзыв аккредитации якобы изменил существовавшие правила выдачи свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства и запретил ввоз в России праворульных и гибридных авто.

"В рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности Росаккредитация пресекла факты незаконной выдачи свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) со стороны испытательных лабораторий. Правомерность принятых контрольным органом решений в отношении одной из таких испытательных лабораторий была проверена судом. Важно подчеркнуть, что предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории России транспортных средств с правым рулем", — говорится в сообщении сайте ведомства.

Росаккредитация отмечает, что суд рассматривал исключительно правомерность выдачи отдельно взятых СБКТС на конкретные автомобили и правомерность действий определенной лаборатории, в итоге суд первой инстанции подтвердил законность принятого службой решения о прекращении действия аккредитации.

Ведомство по вопросам технического регулирования, включая ввоз и обращение в России транспортных средств, призывает руководствоваться информацией из официальных источников: от Росаккредитации, Минпромторга России и Росстандарта

В арбитражном суде Приморья РИА Новости уточнили, что сейчас дело находится в апелляционной инстанции, заседание назначено на 18 декабря. Решение первой инстанции не вступило в законную силу, так как поступила апелляционная жалоба, объяснили в суде. Дело в арбитраже рассматривали в закрытом заседании, добавили в суде.