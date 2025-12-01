Роднина оценила шансы Петросян и Гуменника выиграть медали Олимпиады-2026

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян на Олимпийских играх 2026 года могут побороться за места в призовой тройке, но многое будет зависеть от их амбиций и нервной системы.
Международный олимпийский комитет (МОК) 1 декабря разместил на сайте информацию о том, что Гуменник и Петросян приняли приглашения для участия в Олимпийских играх 2026 года. Ранее специальная комиссия МОК по допуску (AINERP), оценивающая право на участие в Играх каждого спортсмена с российским или белорусским паспортом, сочла Гуменника и Петросян соответствующими критериям допуска.
«
"Хотелось бы, чтобы Петр и Аделия на Олимпийских играх поборолись за победу. Но могут ли - уже другой вопрос. Потому что там, например, есть (американец) Илья Малинин. И не только по той причине, что он все эти годы показывает очень стабильное катание. Но и потому, что он очень знаком публике. А наш Петр Гуменник мало кому знаком: и публике, и судьям. И для мира фигурного катания он человек-загадка. Они, конечно, прочитали, какой у него набор элементов, и, наверное, пересматривают его катание на этапе Гран-при, и наверняка пытаются найти более поздние выступления. Но все равно опыт есть опыт", - сказала Роднина.
Шнайдер пожелала удачи Петросян и Гуменнику на Олимпиаде-2026
29 ноября, 17:54
«
"Мне кажется, что мы можем рассчитывать на призовые места. А вот какие они будут у Петра и Аделии, будет известно тогда, когда станет ясно, у кого нервы покрепче и амбиций побольше", - добавила собеседница агентства.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр. Помимо Петросян и Гуменника, на соревнования отобрался ски-альпинист Никита Филиппов.
Порвет ли американца? Гуменник уничтожил конкурентов на Гран-при
23 ноября, 17:44