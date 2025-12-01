Рейтинг@Mail.ru
Роднина оценила шансы Петросян и Гуменника выиграть медали Олимпиады-2026
Фигурное катание
Фигурное катание
 
16:16 01.12.2025 (обновлено: 16:31 01.12.2025)
Роднина оценила шансы Петросян и Гуменника выиграть медали Олимпиады-2026
Роднина оценила шансы Петросян и Гуменника выиграть медали Олимпиады-2026 - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Роднина оценила шансы Петросян и Гуменника выиграть медали Олимпиады-2026
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян на... РИА Новости Спорт, 01.12.2025
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
аделия петросян
ирина роднина
зимние олимпийские игры 2026
спорт, пётр гуменник, аделия петросян, ирина роднина, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Аделия Петросян, Ирина Роднина, Зимние Олимпийские игры 2026
Роднина оценила шансы Петросян и Гуменника выиграть медали Олимпиады-2026

Роднина: Петросян и Гуменник могут претендовать на медали на Олимпиаде

© РИА Новости / Анастасия Петрова
Ирина Роднина
Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Ирина Роднина. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян на Олимпийских играх 2026 года могут побороться за места в призовой тройке, но многое будет зависеть от их амбиций и нервной системы.
Международный олимпийский комитет (МОК) 1 декабря разместил на сайте информацию о том, что Гуменник и Петросян приняли приглашения для участия в Олимпийских играх 2026 года. Ранее специальная комиссия МОК по допуску (AINERP), оценивающая право на участие в Играх каждого спортсмена с российским или белорусским паспортом, сочла Гуменника и Петросян соответствующими критериям допуска.
«
"Хотелось бы, чтобы Петр и Аделия на Олимпийских играх поборолись за победу. Но могут ли - уже другой вопрос. Потому что там, например, есть (американец) Илья Малинин. И не только по той причине, что он все эти годы показывает очень стабильное катание. Но и потому, что он очень знаком публике. А наш Петр Гуменник мало кому знаком: и публике, и судьям. И для мира фигурного катания он человек-загадка. Они, конечно, прочитали, какой у него набор элементов, и, наверное, пересматривают его катание на этапе Гран-при, и наверняка пытаются найти более поздние выступления. Но все равно опыт есть опыт", - сказала Роднина.
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Шнайдер пожелала удачи Петросян и Гуменнику на Олимпиаде-2026
29 ноября, 17:54
«
"Мне кажется, что мы можем рассчитывать на призовые места. А вот какие они будут у Петра и Аделии, будет известно тогда, когда станет ясно, у кого нервы покрепче и амбиций побольше", - добавила собеседница агентства.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр. Помимо Петросян и Гуменника, на соревнования отобрался ски-альпинист Никита Филиппов.
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Мужчины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Порвет ли американца? Гуменник уничтожил конкурентов на Гран-при
23 ноября, 17:44
 
Фигурное катаниеСпортПётр ГуменникАделия ПетросянИрина РоднинаЗимние Олимпийские игры 2026
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
