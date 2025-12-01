https://ria.ru/20251201/putin-2058905027.html
Путин проведет несколько совещаний для подготовки к контактам с США
Путин проведет несколько совещаний для подготовки к контактам с США - РИА Новости, 01.12.2025
Путин проведет несколько совещаний для подготовки к контактам с США
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет несколько совещаний в рамках подготовки к контактам с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T12:44:00+03:00
2025-12-01T12:44:00+03:00
2025-12-01T12:44:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
россия
сша
россия, сша, дмитрий песков, владимир путин
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет несколько совещаний для подготовки к контактам с США
Песков: Путин проведет несколько совещаний для подготовки к контактам с США