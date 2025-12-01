Подростки залезли на крышу прибывшего на остановку троллейбуса на Васильевском острове в Петербурге

Более 30 подростков попали в полицию после дебоша в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Более 30 подростков оказались в отделе полиции после уличного дебоша на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Со слов очевидцев, подростки шли по улицам, выбегали на проезжую часть, вели себя агрессивно, кричали, повредили остановочный павильон, нанесли на строения дискредитирующие надписи и залезли на крышу прибывшего на остановку троллейбуса, сорвав токоприемник с крыши", — говорится в релизе.

Ленинградской области и На место направились наряды полиции, которые задержали 33 подростка из Петербурга Великого Новгорода . Те рассказали, что подписаны на одну из соцсетей, в которой их призвали встретиться 30 ноября в определенном месте и дойти толпой до здания на улице Челюскина, а там забраться на крышу.

Позже задержали еще одного участника инцидента, 18-летнего жителя Приморского района Петербурга.

Несколько человек привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и мелкое хулиганство. За пятерых пришлось отвечать родителям — им вменили статью КоАП о неисполнении родительских обязанностей.