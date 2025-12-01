Рейтинг@Mail.ru
Более 30 подростков попали в полицию после дебоша в Петербурге
13:59 01.12.2025 (обновлено: 16:10 01.12.2025)
Более 30 подростков попали в полицию после дебоша в Петербурге
Более 30 подростков попали в полицию после дебоша в Петербурге
Более 30 подростков оказались в отделе полиции после уличного дебоша на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 01.12.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Более 30 подростков оказались в отделе полиции после уличного дебоша на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
"Со слов очевидцев, подростки шли по улицам, выбегали на проезжую часть, вели себя агрессивно, кричали, повредили остановочный павильон, нанесли на строения дискредитирующие надписи и залезли на крышу прибывшего на остановку троллейбуса, сорвав токоприемник с крыши", — говорится в релизе.
В Екатеринбурге пьяная пара устроила дебош в аэропорту
15 июля, 14:21
В Екатеринбурге пьяная пара устроила дебош в аэропорту
15 июля, 14:21
На место направились наряды полиции, которые задержали 33 подростка из Петербурга, Ленинградской области и Великого Новгорода. Те рассказали, что подписаны на одну из соцсетей, в которой их призвали встретиться 30 ноября в определенном месте и дойти толпой до здания на улице Челюскина, а там забраться на крышу.
Позже задержали еще одного участника инцидента, 18-летнего жителя Приморского района Петербурга.
Несколько человек привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и мелкое хулиганство. За пятерых пришлось отвечать родителям — им вменили статью КоАП о неисполнении родительских обязанностей.
После проверки и профилактических бесед подростков передали законным представителям. Полиция возбудила уголовное дело о вандализме.
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Подмосковье подростки разгромили электричку
15 ноября, 21:41
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияВасильевский остров
 
 
