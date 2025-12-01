https://ria.ru/20251201/podrostki-2058924748.html
Более 30 подростков попали в полицию после дебоша в Петербурге
Более 30 подростков попали в полицию после дебоша в Петербурге - РИА Новости, 01.12.2025
Более 30 подростков попали в полицию после дебоша в Петербурге
Более 30 подростков оказались в отделе полиции после уличного дебоша на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:59:00+03:00
2025-12-01T13:59:00+03:00
2025-12-01T16:10:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
васильевский остров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058933421_0:350:802:801_1920x0_80_0_0_4c2c76820ad2e771f632f81179dd8ebc.jpg
https://ria.ru/20250715/aeroport-2029240361.html
https://ria.ru/20251115/kriminal-2055223596.html
санкт-петербург
россия
васильевский остров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058933421_0:275:802:877_1920x0_80_0_0_2a8096f608d322eeda79c7973dbbebf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, васильевский остров
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Васильевский остров
Более 30 подростков попали в полицию после дебоша в Петербурге
Более 30 подростков попали в полицию после дебоша на Васильевском острове
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Более 30 подростков оказались в отделе полиции после уличного дебоша на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
"Со слов очевидцев, подростки шли по улицам, выбегали на проезжую часть, вели себя агрессивно, кричали, повредили остановочный павильон, нанесли на строения дискредитирующие надписи и залезли на крышу прибывшего на остановку троллейбуса, сорвав токоприемник с крыши", — говорится в релизе.
На место направились наряды полиции, которые задержали 33 подростка из Петербурга
, Ленинградской области
и Великого Новгорода
. Те рассказали, что подписаны на одну из соцсетей, в которой их призвали встретиться 30 ноября в определенном месте и дойти толпой до здания на улице Челюскина, а там забраться на крышу.
Позже задержали еще одного участника инцидента, 18-летнего жителя Приморского района Петербурга.
Несколько человек привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и мелкое хулиганство. За пятерых пришлось отвечать родителям — им вменили статью КоАП о неисполнении родительских обязанностей.
После проверки и профилактических бесед подростков передали законным представителям. Полиция возбудила уголовное дело о вандализме.