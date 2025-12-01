https://ria.ru/20251201/ovchinskiy-2058887251.html
Овчинский: в Москве появится база ГБУ "Жилищник района Сокольники"
Овчинский: в Москве появится база ГБУ "Жилищник района Сокольники" - РИА Новости, 01.12.2025
Овчинский: в Москве появится база ГБУ "Жилищник района Сокольники"
На востоке Москвы в рамках редевеломпента 2 гектаров земли появится база ГБУ "Жилищник района Сокольники", рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:48:00+03:00
2025-12-01T11:48:00+03:00
2025-12-01T11:48:00+03:00
владислав овчинский
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e48adc69cb1363dbc1ae39d2e399d8bc.png
https://ria.ru/20251130/ovchinskiy-2058727904.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_98:0:2373:1706_1920x0_80_0_0_289233ec0d2e878438ab4cd4949a679b.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики
Владислав Овчинский, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики
Овчинский: в Москве появится база ГБУ "Жилищник района Сокольники"
Овчинский: на востоке Москвы появится база ГБУ "Жилищник района Сокольники"
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. На востоке Москвы в рамках редевеломпента 2 гектаров земли появится база ГБУ "Жилищник района Сокольники", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, соответствующее решение о КРТ было приняло правительством Москвы.
"Общая площадь недвижимости превысит 5 тысяч квадратных метров. Объект разместят на участке между железнодорожными путями Ярославского и Ленинградского направлений Московской железной дороги и Третьим транспортным кольцом. Реализовать проект планируется в течение шести лет", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Базу возведут по адресу: улица Сокольнический Вал, владение 37/10.