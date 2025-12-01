Овчинский: в Москве появится база ГБУ "Жилищник района Сокольники"

По его словам, соответствующее решение о КРТ было приняло правительством Москвы.

"Общая площадь недвижимости превысит 5 тысяч квадратных метров. Объект разместят на участке между железнодорожными путями Ярославского и Ленинградского направлений Московской железной дороги и Третьим транспортным кольцом. Реализовать проект планируется в течение шести лет", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.