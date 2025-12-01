https://ria.ru/20251201/onkoskrining--2058925532.html
Более 800 жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг за день
Более 800 жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг за день
Более 800 жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг за день
Бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья прошли 806 человек 29 ноября, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 01.12.2025
московская область (подмосковье)
Более 800 жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг за день
В Подмосковье 806 человек прошли бесплатный онкоскрининг 29 ноября
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья прошли 806 человек 29 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В рамках дня открытых дверей женщины могли пройти обследование шейки матки и молочных желез (маммографию или УЗИ). Мужчины имели возможность сделать ПСА-тест на рак простаты. Также для всех участников акции была доступна диагностика новообразований кожи, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи проводятся в Подмосковье каждую последнюю субботу месяца.
"В ходе мероприятия жителям Подмосковья доступен бесплатный онкоскрининг. В прошедшие выходные свое здоровье проверили 806 человек, из них у 25 заподозрены онкологические заболевания, и они были направлены на более углубленную диагностику", — приводит пресс-служба слова Забелина.