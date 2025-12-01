Рейтинг@Mail.ru
13:29 01.12.2025
Бывшего россиянина обвинили в мошенничестве на посту мэра Варны
Бывшего россиянина обвинили в мошенничестве на посту мэра Варны
Бывшего россиянина обвинили в мошенничестве на посту мэра Варны

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Европейская прокуратура в Болгарии предъявила обвинение бывшему мэру портового города Варны Ивану Портных в мошенничестве, связанном с реконструкцией несуществующего рыболовного причала, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Портных и его трое сообщников обвиняются в подделке официальных документов и предоставлении ложной информации с целью незаконного получения 3,4 миллиона евро из фондов ЕС на проект по улучшению инфраструктуры предполагаемого рыболовного причала на окраине Варны.
Однако расследование показывает, что на момент подачи документов на финансирование такого причала не существовало.
Доказательства свидетельствуют о том, что земельные участки, включенные в заявку на финансирование как существующий причал, на самом деле были зарегистрированы в кадастровом плане Варны как как скальные и песчаные грунты.
Расследование показывает, что получатели средств собрали несколько понтонов в качестве плавучих пирсов с единственной целью – зарегистрировать объект как существующий причал. Ущерб, причинённый бюджету ЕС, составляет около 2,8 миллиона евро, а дополнительный ущерб национальному бюджету оценивается в 675 тысяч евро.
Если вина бывшего мэра будет доказана, ему грозит от двух до восьми лет лишения свободы.
Иван Портных возглавлял городской совет Варны. Он являлся первым мэром Варны русского происхождения. До 2011 года имел гражданство РФ.
