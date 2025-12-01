Рейтинг@Mail.ru
Все страны ОПЕК+ исполняют соглашение на высоком уровне, заявил Новак - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/novak-2058959133.html
Все страны ОПЕК+ исполняют соглашение на высоком уровне, заявил Новак
Все страны ОПЕК+ исполняют соглашение на высоком уровне, заявил Новак - РИА Новости, 01.12.2025
Все страны ОПЕК+ исполняют соглашение на высоком уровне, заявил Новак
Все страны ОПЕК+ исполняют соглашение на высоком уровне, есть даже перевыполнение снижения добычи - на 0,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T15:58:00+03:00
2025-12-01T15:58:00+03:00
экономика
россия
александр новак
опек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151320/49/1513204968_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_7b21e9ab2f16df9d2ae0bac7574cba2b.jpg
https://ria.ru/20251130/opek-2058770868.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151320/49/1513204968_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_08c1bb3f285666341d13727cfffa67f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак, опек
Экономика, Россия, Александр Новак, ОПЕК
Все страны ОПЕК+ исполняют соглашение на высоком уровне, заявил Новак

Новак: страны ОПЕК+ исполняют соглашение на высоком уровне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЭР-РИЯД, 1 дек - РИА Новости. Все страны ОПЕК+ исполняют соглашение на высоком уровне, есть даже перевыполнение снижения добычи - на 0,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Вчера состоялась 40-я встреча министров стран, входящих в ОПЕК+... Что касается исполнения соглашения, мы подвели итоги, оно исполняется на высоком уровне всеми странами. Есть даже перевыполнение по снижению добычи где-то на 0,5 миллиона баррелей в сутки", - сказал он.
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
ОПЕК+ поручил разработать план для достижения целей Хартии сотрудничества
30 ноября, 18:25
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала