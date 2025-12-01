https://ria.ru/20251201/novak-2058959133.html
Все страны ОПЕК+ исполняют соглашение на высоком уровне, заявил Новак
Все страны ОПЕК+ исполняют соглашение на высоком уровне, есть даже перевыполнение снижения добычи - на 0,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.12.2025
экономика
россия
александр новак
опек
Все страны ОПЕК+ исполняют соглашение на высоком уровне, заявил Новак
