Рейтинг@Mail.ru
Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 01.12.2025 (обновлено: 16:03 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/novak-2058958283.html
Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти
Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти - РИА Новости, 01.12.2025
Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти
Ситуация на мировом рынке нефти стабильная, наблюдается отдельная волатильность, связанная с геополитикой, но баланс есть, заявил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T15:56:00+03:00
2025-12-01T16:03:00+03:00
экономика
россия
александр новак
опек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748335690_0:177:3022:1877_1920x0_80_0_0_42162e3f33d1035e09f8dfef38ac83ca.jpg
https://ria.ru/20251201/novak-2058958158.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748335690_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_d7cc06e9dc3e1835e584bd093b34365d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак, опек
Экономика, Россия, Александр Новак, ОПЕК
Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти

Новак назвал ситуацию на мировом рынке нефти стабильной

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Александр Новак
Вице-премьер РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вице-премьер РФ Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЭР-РИЯД, 1 дек - РИА Новости. Ситуация на мировом рынке нефти стабильная, наблюдается отдельная волатильность, связанная с геополитикой, но баланс есть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Ситуация на рынке, как мы видим, стабильная. Во многом это благодаря совместным действиям стран ОПЕК+. Да, мы видим отдельную волатильность, связанную с геополитическими факторами и рисками, которые рынок учитывает. Тем не менее мы видим, что спрос несколько ниже зимой, баланс предложения есть, потому что... страны ОПЕК+, мы принимаем такие решения, которые позволяют не увеличивать предложение сейчас на рынок", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Страны ОПЕК+ исполняют соглашение на высоком уровне, заявил Новак
Вчера, 15:55
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала