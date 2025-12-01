https://ria.ru/20251201/novak-2058958283.html
Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти
Ситуация на мировом рынке нефти стабильная, наблюдается отдельная волатильность, связанная с геополитикой, но баланс есть, заявил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 01.12.2025
