Замглавы компании будут судить по делу об отравлении в Москве

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Суд ждет 50-летнего заместителя генерального директора коммерческой организации, из-за некачественной продукции которой 120 человек заболели острой кишечной инфекцией в феврале в Москве, 79 заболевшим был поставлен диагноз "сальмонеллез", сообщили в столичной прокуратуре.