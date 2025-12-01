Рейтинг@Mail.ru
19:02 01.12.2025
Замглавы компании будут судить по делу об отравлении в Москве
Замглавы компании будут судить по делу об отравлении в Москве

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Суд ждет 50-летнего заместителя генерального директора коммерческой организации, из-за некачественной продукции которой 120 человек заболели острой кишечной инфекцией в феврале в Москве, 79 заболевшим был поставлен диагноз "сальмонеллез", сообщили в столичной прокуратуре.
Отмечается, что 14 февраля на строительном объекте на улице Обручева в Москве возник очаг острой кишечной инфекции среди сотрудников, были зафиксированы 120 заболевших, из них 79 людям был поставлен диагноз "сальмонеллез", у других потерпевших выявлены инфекционные заболевания различных форм и степени тяжести, что причинило легкий вред их здоровью.
"Всему виной была некачественная продукция, поставленная коммерческой организацией. Теперь перед судом предстанет заместитель генерального директора компании, который осуществлял фактическое руководство ею. Он вместе с двумя сотрудниками, выполнявшими обязанности шеф-поваров, организовали производство, хранение, перевозку и последующую реализацию продукции быстрого питания, используя для ее изготовления сырье, не отвечающее требованиям санитарно-эпидемиологических норм", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Там рассказали, что 50-летнему заместителю генерального директора предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Обвинительное заключение утверждено в прокуратуре Северного административного округа Москвы.
"Уголовное дело в отношении двоих сообщников выделено в отдельное производство, они находятся в розыске", - заключили в надзорном органе.
Суд - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Москвич, пытавшийся отравить приятеля пирогами с ртутью, получил три года
26 ноября, 02:16
 
