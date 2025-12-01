Московский Кремль: история, как попасть на территорию, что посмотреть

Кремль — не только главная достопримечательность Москвы, но и один из самых узнаваемых символов России, где древность встречается с современностью. На этом месте фактически началась история города. Московский Кремль, как попасть на его территорию, что посмотреть, советы посетителям — в материале РИА Новости.

Кремль

Кремль является сердцем исторической Москвы и символом российской государственности. Это уникальный архитектурный ансамбль, расположенный над Москвой-рекой, который сочетает культурные, исторические и архитектурные элементы разных эпох.

Пронизанный особой атмосферой прошлого, Кремль остается важнейшим объектом культурного наследия России.

"Расположенный на территории площадью 28 гектар, возведенный на протяжении нескольких столетий, упоминаемый в разные века и многих летописях, он образует единое градостроительное целое из массивных стен, башен, из просторных площадей и улиц, а также дворцов и храмов", — отмечает член Русского Географического Общества, президент Фонда социального развития туризма "ТТ Фонд" Наталья Фетисова.

История

Основанный в XII веке князем Юрием Долгоруким, Московский Кремль изначально представлял собой небольшую деревянную крепость. Постепенно Москва росла, а вместе с ней развивалась и крепла ее главная цитадель.



В XIII–XIV веках Кремль становится главным центром Владимирского-Суздальского княжества, а позднее — Московского великого княжества. К концу XIV века при Дмитрии Донском на смену деревянной крепости строится белокаменная.

Во время правления Ивана III в конце XV века по его приглашению итальянские архитекторы возводят новые мощные кирпичные стены и башни. Краснокирпичный силуэт, стал визитной карточкой Москвы. Появляются главные символы русской церковной архитектуры — Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы.

Во времена Петра I Кремль временно теряет статус главной царской резиденции, уступая первенство Санкт-Петербургу. Начиная с XIX века, велась активная реставрация и восстановление утраченных элементов, продолжались постройки новых сооружений.

После Революции 1917 года Кремль стал местом размещения главных органов новой власти. На протяжении всей советской истории он оставался резиденцией советских лидеров. В начале 1960-х годов был построен Государственный Кремлевский дворец, ставший единственной советской постройкой в Кремле.

После распада Советского Союза Кремль остался официальной резиденцией главы российского государства.

Главные достопримечательности

Сегодня Кремль продолжает оставаться одним из символов Москвы и России, ежегодно принимая миллионы туристов, стремящихся посмотреть его достопримечательности.

Карта достопримечательностей Московского Кремля

Кремлевская стена

Высокая красная крепостная стена протяженностью примерно две тысячи метров служит своеобразной границей Кремля. Зубчатые верхушки и сторожевые башни придают ей особенное очарование.

Постройка стены велась в XV—XVII веках, она многократно реставрировалась впоследствии.

Башни Московского Кремля

Всего насчитывается 20 башен, каждая из которых связана с определенными эпизодами российской истории. Наиболее значимы среди них:

Спасская башня — ворота в Кремль, славящиеся своей богатой декоративной отделкой и механизмами знаменитых курантов. Это самая известная башня Кремля, отличающаяся своим необычным дизайном;

— ворота в Кремль, славящиеся своей богатой декоративной отделкой и механизмами знаменитых курантов. Это самая известная башня Кремля, отличающаяся своим необычным дизайном; Кутафья башня – единственная башня за стенами Кремля. Изначально она полностью была окружена водой — позади протекала река Неглинная, а спереди был вырыт искусственный ров. Именно она первой встречала врагов. На сегодняшний день, проходя через Кутафью башню, туристы могут попасть в Кремль через Троицкий мост;

– единственная башня за стенами Кремля. Изначально она полностью была окружена водой — позади протекала река Неглинная, а спереди был вырыт искусственный ров. Именно она первой встречала врагов. На сегодняшний день, проходя через Кутафью башню, туристы могут попасть в Кремль через Троицкий мост; Никольская башня — некогда оборонительная башня, ассоциируется с религиозными процессиями;

— некогда оборонительная башня, ассоциируется с религиозными процессиями; Тайницкая башня — первая башня, построенная при строительстве Кремля в конце XV века.

Церкви и соборы

Особое внимание в Кремле привлекает ансамбли кремлевских соборов, созданных в эпоху расцвета московского зодчества.

"Главные и открытые для посещения широкой публикой соборы Московского Кремля находятся на Соборной площади, которая представляет собой подлинный реликт Средневековья в Москве. Даже плиточная структура площади была заложена в первой половине XIV века", — отмечает искусствовед Светлана Затюпа.

Успенский собор — главная святыня православия в Москве. Являлся кафедральным собором РПЦ до 1917 года;

— главная святыня православия в Москве. Являлся кафедральным собором РПЦ до 1917 года; Архангельский собор — гробница великих князей московских и первых царей династии Романовых;

— гробница великих князей московских и первых царей династии Романовых; Благовещенский собор — выполнен в классическом византийском стиле и являлся домовым храмом великокняжеской семьи;

— выполнен в классическом византийском стиле и являлся домовым храмом великокняжеской семьи; Колокольня Ивана Великого — построена в конце XV века, ее высота достигает почти ста метров, а колокольный звон знаменует важные события и праздники русской истории.

В период с XIV по XX век на территории Кремля располагались также несколько монастырей.

Дворцы и палаты

Возведенная в 1491 году Грановитая палата стала первым зданием Московского Кремля, выполненным в стиле итальянского Возрождения. До сих пор поражает уникальной отделкой внутреннего зала, украшенного многоцветными росписями.

Одним из самых известных сооружений на территории является Большой Кремлевский дворец, построенный в XIX веке. Сегодня там проходят государственные мероприятия, дипломатические встречи и важные торжества.

Государственный Кремлевский Дворец, открывшийся в 1961 году, стал символом эпохи советского модернизма. Здесь проходят концерты мировых звезд и правительственные мероприятия. Каждый год тысячи зрителей собираются здесь на знаменитые новогодние шоу.

Вид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец

Памятники

Территория Кремля полна исторических монументов и мемориальных комплексов. Один из наиболее известных памятников расположен у главного входа в Красную площадь — памятник Минину и Пожарскому, героям борьбы против польско-литовских интервентов начала XVII века.

Также на территории Кремля имеются многочисленные скульптурные композиции, посвященные различным важным событиям и персоналиям российской истории.

Царь-пушка и Царь-колокол располагаются на Ивановской площади. Царь-пушка весом почти 40 тонн, отлитая в конце XVI века, стала крупнейшим артиллерийским орудием своего времени. Рядом стоит гигантский колокол массой более 200 тонн, созданный в первой половине XVIII века.

Музеи

Знакомство с историей и культурой России невозможно представить без визита в музеи Кремля. Основные экспозиции включают:

Алмазный фонд — коллекция уникальных произведений ювелирного искусства и редких драгоценных камней;

— коллекция уникальных произведений ювелирного искусства и редких драгоценных камней; Оружейная палата — богатейшая сокровищница предметов военного искусства, императорских регалий и костюмов, подарков монархам;

— богатейшая сокровищница предметов военного искусства, императорских регалий и костюмов, подарков монархам; Патриаршие палаты — центр духовной жизни средневекового государства, бывший местом пребывания патриарха и проведения важнейших религиозных собраний;

— центр духовной жизни средневекового государства, бывший местом пребывания патриарха и проведения важнейших религиозных собраний; Арсенал — здание, построенное в XVIII веке специально для хранения оружия и боеприпасов царской армии.

Посещение каждого музея позволит глубже проникнуть в тайны формирования национальной самобытности и понимания культурных традиций России.

Как добраться

Как отмечает, исследователь цифровой трансформации в культурной сфере Максим Шучков, до Кремля лучше всего добираться на метро. Ближайшие станции — "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина" и "Охотный ряд".

"Выходите к Александровскому саду — оттуда до Кутафьей башни рукой подать. Наземный транспорт в центр Москвы лучше не выбирать — пробки и отсутствие парковки могут испортить впечатление еще до входа в Кремль", – советует эксперт.

Также, по словам Фетисовой, воспользовавшись услугами такси, можно сделать остановку вблизи основных въездов на территорию Кремля.

Как попасть на территорию Кремля

Для посещения Кремля необходимо приобрести билет. Вход осуществляется через Кутафью башню, расположенную напротив Александровского сада.

Билеты можно купить онлайн или непосредственно на месте. Для осмотра музеев и храмов требуются отдельные билеты.

Билеты

Стоимость билетов зависит от выбранного маршрута и количества посещаемых объектов. Необходимый билет можно выбрать на сайте Кремля.

Есть специальные экскурсии, включающие посещение всех основных достопримечательностей. Детям, студентам и пенсионерам предоставляются скидки.

Режим работы

С 1 октября по 14 мая – музеи Московского Кремля можно посетить с 10.00 до 17.00. C 15 мая по 30 сентября они работают с 9:30 до 18.00.

Оружейная палата открыта с 10:00 до 18:00 по сеансам. Четверг — выходной.

Кассы Кремля с 1 октября по 14 мая работают с 9:30 до 16:30, с 15 мая по 30 сентября — с 9:00 до 17:00

Что посмотреть рядом с Кремлем

Рядом с Кремлем находится Красная площадь, где расположен знаменитый Покровский собор (Храм Василия Блаженного). Недалеко расположены ГУМ, Исторический музей и Манежная площадь.

Советы посетителям

Экскурсии лучше всего начинать утром, чтобы избежать больших очередей. Удобнее всего передвигаться пешком, в связи с чем необходимо выбрать подходящую обувь.

По словам Шучкова, не стоит брать с собой громоздкие рюкзаки или чемоданы — их придется сдавать в камеру хранения. Также, по его словам, желательно одеваться скромно — на территории действующих храмов это правило до сих пор актуально.