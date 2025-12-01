Мошенники в "черную пятницу" позвонили женщине на Кубани семь тысяч раз

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Рекордные свыше 7 тысяч мошеннических звонков одному абоненту было зафиксировано в Краснодаре в период распродаж - целью злоумышленников стала женщина в возрасте 40 лет с семьей и детьми, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.

По словам эксперта, звонки женщине стали поступать с начала ноября, в преддверии больших распродаж. В среднем ей поступало по 20 звонков в день, а пик мошеннической активности пришелся на "черную пятницу" с 28 по 29 ноября. Большая часть нежелательных звонков совершалась преимущественно вечером, ночью и ранним утром с 18:00 по 9:00.