Мошенники в "черную пятницу" позвонили женщине на Кубани семь тысяч раз - РИА Новости, 01.12.2025
05:34 01.12.2025
Мошенники в "черную пятницу" позвонили женщине на Кубани семь тысяч раз
Мошенники в "черную пятницу" позвонили женщине на Кубани семь тысяч раз - РИА Новости, 01.12.2025
Мошенники в "черную пятницу" позвонили женщине на Кубани семь тысяч раз
Рекордные свыше 7 тысяч мошеннических звонков одному абоненту было зафиксировано в Краснодаре в период распродаж - целью злоумышленников стала женщина в... РИА Новости, 01.12.2025
происшествия
краснодар
мтс
краснодар
происшествия, краснодар, мтс
Происшествия, Краснодар, МТС
Мошенники в "черную пятницу" позвонили женщине на Кубани семь тысяч раз

МТС: мошенники в "черную пятницу" позвонили женщине на Кубани семь тысяч раз

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Рекордные свыше 7 тысяч мошеннических звонков одному абоненту было зафиксировано в Краснодаре в период распродаж - целью злоумышленников стала женщина в возрасте 40 лет с семьей и детьми, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"Рекордный случай по количеству звонков одному абоненту был зафиксирован в Краснодаре: человеку позвонили 7 126 раз. При этом сервис успешно заблокировал все звонки, поступившие жертве атаки. Целью мошенников стала женщина 41 года, у которой есть семья и двое детей", - сообщил он.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Мошенники начали присылать фальшивые товарные чеки
30 ноября, 02:08
По словам эксперта, звонки женщине стали поступать с начала ноября, в преддверии больших распродаж. В среднем ей поступало по 20 звонков в день, а пик мошеннической активности пришелся на "черную пятницу" с 28 по 29 ноября. Большая часть нежелательных звонков совершалась преимущественно вечером, ночью и ранним утром с 18:00 по 9:00.
Он отметил, что основной массив нежелательных звонков был связан с коллекторами: мошенники хотели с помощью угроз и методов психологического давления получить деньги у потенциальной жертвы.
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Россиянам рассказали о признаках взлома аккаунта мошенниками
29 ноября, 11:23
 
