https://ria.ru/20251201/moshenniki-2058826211.html
Мошенники в "черную пятницу" позвонили женщине на Кубани семь тысяч раз
Мошенники в "черную пятницу" позвонили женщине на Кубани семь тысяч раз - РИА Новости, 01.12.2025
Мошенники в "черную пятницу" позвонили женщине на Кубани семь тысяч раз
Рекордные свыше 7 тысяч мошеннических звонков одному абоненту было зафиксировано в Краснодаре в период распродаж - целью злоумышленников стала женщина в... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T05:34:00+03:00
2025-12-01T05:34:00+03:00
2025-12-01T05:34:00+03:00
происшествия
краснодар
мтс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
https://ria.ru/20251130/moshenniki-2058673777.html
https://ria.ru/20251129/vzlom-2058582039.html
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, мтс
Происшествия, Краснодар, МТС
Мошенники в "черную пятницу" позвонили женщине на Кубани семь тысяч раз
МТС: мошенники в "черную пятницу" позвонили женщине на Кубани семь тысяч раз
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Рекордные свыше 7 тысяч мошеннических звонков одному абоненту было зафиксировано в Краснодаре в период распродаж - целью злоумышленников стала женщина в возрасте 40 лет с семьей и детьми, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"Рекордный случай по количеству звонков одному абоненту был зафиксирован в Краснодаре
: человеку позвонили 7 126 раз. При этом сервис успешно заблокировал все звонки, поступившие жертве атаки. Целью мошенников стала женщина 41 года, у которой есть семья и двое детей", - сообщил он.
По словам эксперта, звонки женщине стали поступать с начала ноября, в преддверии больших распродаж. В среднем ей поступало по 20 звонков в день, а пик мошеннической активности пришелся на "черную пятницу" с 28 по 29 ноября. Большая часть нежелательных звонков совершалась преимущественно вечером, ночью и ранним утром с 18:00 по 9:00.
Он отметил, что основной массив нежелательных звонков был связан с коллекторами: мошенники хотели с помощью угроз и методов психологического давления получить деньги у потенциальной жертвы.