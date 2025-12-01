Мишустин рассказал о создании условий для научного потенциала страны

https://ria.ru/20251201/mishustin-2058890598.html
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил учителей и преподавателей математики с профессиональным праздником, подчеркнув, что правительство РФ в настоящее время создает условия для укрепления научного потенциала нашей страны, реализации способностей и талантов молодёжи, а также для подготовки квалифицированных кадров, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Примите мои поздравления с профессиональным праздником, который объединяет учителей, преподавателей, аспирантов, студентов и всех, кто посвятил себя математике. Фундаментальная наука является основой естественных и инженерных дисциплин, помогает развивать критическое мышление, генерировать новые идеи, придаёт мощный импульс техническому прогрессу и экономическому росту", - говорится в послании.
Мишустин
подчеркнул, что РФ
по праву гордится традициями математической школы и её выдающимися представителями, чьи исследования и открытия стали прорывом во многих направлениях.
"Сегодня Правительство создаёт необходимые условия для укрепления научного потенциала нашей страны, реализации способностей и талантов молодёжи, подготовки квалифицированных кадров. В рамках национальных проектов формируются современные образовательные пространства, кластеры, кампусы, передовые школы, строятся учебные заведения, центры поддержки одарённых детей, модернизируется инфраструктура, внедряются педагогические инновации", - подчеркнул глава российского правительства.
Российской премьер подчеркнул, что благодаря знаниям преподавателей математики, их преданности делу и стремлению совершенствоваться воспитываются новые поколения учёных, инженеров, специалистов, новаторов, которые умеют мыслить на перспективу, творчески подходить к решению сложных задач, обеспечат успешное будущее России. Он пожелал педагогам здоровья, благополучия и всего самого лучшего.