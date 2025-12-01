Рейтинг@Mail.ru
МИД объяснил порядок безвизового въезда граждан КНР в Россию
14:36 01.12.2025 (обновлено: 14:39 01.12.2025)
МИД объяснил порядок безвизового въезда граждан КНР в Россию
МИД объяснил порядок безвизового въезда граждан КНР в Россию
россия, китай, владимир путин
Россия, Китай, Владимир Путин
МИД объяснил порядок безвизового въезда граждан КНР в Россию

МИД: безвизовый въезд граждан КНР не распространяется на трудовую деятельность

© РИА Новости / Виктор ТолочкоЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Установленный указом президента РФ порядок безвизового въезда граждан КНР в Россию не распространяется на тех, кто въезжает с целью трудовой деятельности, сообщил МИД РФ.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
"Установленный указом порядок въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации не распространяется на граждан Китайской Народной Республики, въезжающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой, в том числе журналистской, деятельности, получения образования, в целях проживания в Российской Федерации, либо осуществляющих международные автомобильные перевозки в качестве водителей и членов экипажей транспортных средств, экспедиторов, а также сопровождающих такие транспортные средства в качестве переводчиков", - сообщил МИД РФ на своем сайте.
В министерстве напомнили также, что режим пребывания в РФ граждан КНР, въезжающих в Российскую Федерацию в порядке, установленном указом, определяется законодательством Российской Федерации.
Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпания Сибирь - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
S7 планирует увеличить число рейсов из России в Китай в декабре
РоссияКитайВладимир Путин
 
 
