https://ria.ru/20251201/mid-2058935904.html
МИД объяснил порядок безвизового въезда граждан КНР в Россию
МИД объяснил порядок безвизового въезда граждан КНР в Россию - РИА Новости, 01.12.2025
МИД объяснил порядок безвизового въезда граждан КНР в Россию
Установленный указом президента РФ порядок безвизового въезда граждан КНР в Россию не распространяется на тех, кто въезжает с целью трудовой деятельности,... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:36:00+03:00
2025-12-01T14:36:00+03:00
2025-12-01T14:39:00+03:00
россия
китай
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106720/41/1067204143_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7103ed81287447e61e7d432206fe5467.jpg
https://ria.ru/20251201/s7-2058897998.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106720/41/1067204143_132:0:1876:1308_1920x0_80_0_0_e93ce7545be1b5be06946efea691f9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин
Россия, Китай, Владимир Путин
МИД объяснил порядок безвизового въезда граждан КНР в Россию
МИД: безвизовый въезд граждан КНР не распространяется на трудовую деятельность
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Установленный указом президента РФ порядок безвизового въезда граждан КНР в Россию не распространяется на тех, кто въезжает с целью трудовой деятельности, сообщил МИД РФ.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин
подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР
смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
"Установленный указом порядок въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации не распространяется на граждан Китайской Народной Республики, въезжающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой, в том числе журналистской, деятельности, получения образования, в целях проживания в Российской Федерации, либо осуществляющих международные автомобильные перевозки в качестве водителей и членов экипажей транспортных средств, экспедиторов, а также сопровождающих такие транспортные средства в качестве переводчиков", - сообщил МИД РФ на своем сайте
.
В министерстве напомнили также, что режим пребывания в РФ граждан КНР, въезжающих в Российскую Федерацию в порядке, установленном указом, определяется законодательством Российской Федерации.