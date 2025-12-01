Рейтинг@Mail.ru
В Киеве после отставки Ермака не будут думать о мире, заявил Медведчук
07:58 01.12.2025
В Киеве после отставки Ермака не будут думать о мире, заявил Медведчук
В Киеве после отставки Ермака не будут думать о мире, заявил Медведчук

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Киевская верхушка на фоне отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака будет думать о борьбе за власть, а не о достижении мира, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Основной вопрос, который будет занимать киевскую верхушку, не вопрос достижения мира, а борьба за власть, которую будут делить победители, у которых нет единой стратегии по дальнейшему развитию событий", - сообщил Медведчук.
При этом политик подчеркнул, что единой стратегии нет и на коллективном Западе.
"США предлагает одно, а ЕС это гневно отрицает, предлагая совершенно противоположное. Сложился политический тяни-толкай, сказочное существо с двумя головами, скачущее в противоположные стороны", - добавил Медведчук.
Отставка Ермака является сигналом для других, заявил Медведчук
Отставка Ермака является сигналом для других, заявил Медведчук
Вчера, 05:48
 
Киев Виктор Медведчук Андрей Ермак Владимир Зеленский Евросоюз Дело Миндича
 
 
