https://ria.ru/20251201/medvedchuk-2058832870.html
В Киеве после отставки Ермака не будут думать о мире, заявил Медведчук
В Киеве после отставки Ермака не будут думать о мире, заявил Медведчук - РИА Новости, 01.12.2025
В Киеве после отставки Ермака не будут думать о мире, заявил Медведчук
Киевская верхушка на фоне отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака будет думать о борьбе за власть, а не о достижении мира, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T07:58:00+03:00
2025-12-01T07:58:00+03:00
2025-12-01T07:58:00+03:00
киев
виктор медведчук
андрей ермак
владимир зеленский
евросоюз
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f24a4da5f9dbfd1a14901f9d48cb1f0.jpg
https://ria.ru/20251201/medvedchuk-2058826800.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646150_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_eb420323f15cd15e953782427670affb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, виктор медведчук, андрей ермак, владимир зеленский, евросоюз, дело миндича
Киев, Виктор Медведчук, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Евросоюз, Дело Миндича
В Киеве после отставки Ермака не будут думать о мире, заявил Медведчук
Медведчук: Киев после отставки Ермака будет думать не о мире