Отставка Ермака является сигналом для других, заявил Медведчук
05:48 01.12.2025
Отставка Ермака является сигналом для других, заявил Медведчук
в мире, украина, андрей ермак, виктор медведчук, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
Отставка Ермака является сигналом для других, заявил Медведчук

© AP Photo / Jose Luis MaganaАндрей Ермак
© AP Photo / Jose Luis Magana
Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака - это уже сигнал другой голове, что ее могут и отсечь, и однозначно отсекут, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Сложился политический тяни-толкай, сказочное существо с двумя головами, скачущее в противоположные стороны. Но отставка Ермака - это уже сигнал другой голове, что ее могут и отсечь. Если быть объективным – однозначно отсекут", - сказал Медведчук.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передавало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Мирошник объяснил, что означает уход Ермака для переговоров по Украине
Вчера, 01:04
 
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
