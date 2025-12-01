https://ria.ru/20251201/medvedchuk-2058826800.html
Отставка Ермака является сигналом для других, заявил Медведчук
Отставка Ермака является сигналом для других, заявил Медведчук - РИА Новости, 01.12.2025
Отставка Ермака является сигналом для других, заявил Медведчук
Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака - это уже сигнал другой голове, что ее могут и отсечь, и однозначно отсекут, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T05:48:00+03:00
2025-12-01T05:48:00+03:00
2025-12-01T05:48:00+03:00
в мире
украина
андрей ермак
виктор медведчук
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030188836_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_cad0b8113bd0bd20827a03934f312995.jpg
https://ria.ru/20251201/ermak-2058813891.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030188836_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b805bc74c34dbfcb9b24a1b7e7fa282.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, андрей ермак, виктор медведчук, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, Андрей Ермак, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
Отставка Ермака является сигналом для других, заявил Медведчук
Медведчук: отставка Ермака стала сигналом другой голове, что ее могут отсечь