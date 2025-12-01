Ликсутов: в ОЭЗ Москвы появится промкомплекс систем радиационного контроля

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Компания "Доза Тех" (входит в НПП "Доза") построит на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" промышленный комплекс для производства систем и оборудования радиационного контроля при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил , что в соответствии со стратегией развитии промышленности столицы до 2030 года город продолжит оказывать поддержку промышленным инвесторам.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает проекты по локализации на территории города высокотехнологичных наукоемких производств. При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства московский разработчик оборудования радиационного контроля привлек льготный инвестиционный кредит в размере 2,3 миллиарда рублей на строительство и оснащение новых площадей", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Он добавил, что с помощью этого предприятие увеличит поставки продукции на атомные электростанции в России и за рубежом, атомные ледоколы, а также модернизированные плавучие энергетические блоки.

Так, предприятие "Доза Тех" в этом году стало резидентом ОЭЗ "Технополис Москва". Площадь нового предприятия составит 18 тысяч квадратных метров.

"На привлеченные средства инвестор закупит около 100 единиц современного высокопроизводительного оборудования и создаст порядка 500 новых рабочих мест. Планируется, что к 2030 году производственная мощность будущего промышленного объекта составит более 600 изделий в год", – отметил министр правительства Москвы, руководитель городского ДИПП Анатолий Гарбузов.

В этом году максимальный размер льготного инвесткредита в столице был увеличен с 3 до 5 миллиардов рублей, а срок – с трех до пяти лет. При этом компенсация составляет 50% от ключевой ставки, установленной Центральным банком РФ.

По словам генерального директора НПП "Доза" Алексея Нурлыбаева, строительство второго промкомплекса – важный этап в развитии компании. Запуск "Доза Тех" на площадке особой экономической зоны "Технополис Москва" позволит значительно увеличить объемы производства оборудования для реализации крупных российских и международных проектов. Таким образом, статус резидента особой экономической зоны открывает новые возможности для роста и кооперации в высокотехнологичной среде.