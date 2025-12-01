Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе задержали главу отдела расследования особо важных дел СУСК - РИА Новости, 01.12.2025
09:26 01.12.2025
В Кузбассе задержали главу отдела расследования особо важных дел СУСК
В Кузбассе задержали главу отдела расследования особо важных дел СУСК
Руководителя отдела расследования особо важных дел СУСК Кузбасса Леонида Харитонова задержали, на его рабочем месте идут обыски, подтвердили РИА Новости в... РИА Новости, 01.12.2025
происшествия
кемеровская область
кемеровская область
происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
В Кузбассе задержали главу отдела расследования особо важных дел СУСК

В Кузбассе задержали главу отдела расследования особо важных дел СУСК Харитонова

КЕМЕРОВО, 1 дек - РИА Новости. Руководителя отдела расследования особо важных дел СУСК Кузбасса Леонида Харитонова задержали, на его рабочем месте идут обыски, подтвердили РИА Новости в силовых структурах региона.
В понедельник в местных Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что руководитель отдела расследования особо важных дел СУСК в Кузбассе Леонид Харитонов, занимавшийся рядом крупных дел, задержан.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В трех регионах задержали полицейских, передававших служебные данные Baza
22 июля, 16:12
"Да", - сказал собеседник РИА Новости, отвечая на вопрос агентства, правда ли, что Харитонов был задержан.
Он уточнил, что в настоящее время на рабочем месте Харитонова проводятся обыски.
По данным местных СМИ, руководитель отдела был задержан на рабочем месте утром в понедельник.
Официальной информацией РИА Новости на данный момент не располагает.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Главу Сакского района в Крыму задержали с поличным при получении взятки
28 ноября, 14:21
 
ПроисшествияКемеровская область
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала