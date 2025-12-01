В Кузбассе задержали главу отдела расследования особо важных дел СУСК

КЕМЕРОВО, 1 дек - РИА Новости. Руководителя отдела расследования особо важных дел СУСК Кузбасса Леонида Харитонова задержали, на его рабочем месте идут обыски, подтвердили РИА Новости в силовых структурах региона.

В понедельник в местных Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что руководитель отдела расследования особо важных дел СУСК в Кузбассе Леонид Харитонов, занимавшийся рядом крупных дел, задержан.

"Да", - сказал собеседник РИА Новости, отвечая на вопрос агентства, правда ли, что Харитонов был задержан.

Он уточнил, что в настоящее время на рабочем месте Харитонова проводятся обыски.

По данным местных СМИ, руководитель отдела был задержан на рабочем месте утром в понедельник.