https://ria.ru/20251201/kudashov-2058914523.html
"Динамо" обменяло сына Кудашова
"Динамо" обменяло сына Кудашова - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
"Динамо" обменяло сына Кудашова
Сын бывшего главного тренера московского "Динамо" Алексея Кудашова Артем Кудашов покинул систему клуба, сообщает Telegram-канал команды Континентальной... РИА Новости Спорт, 01.12.2025
2025-12-01T13:22:00+03:00
2025-12-01T13:22:00+03:00
2025-12-01T13:40:00+03:00
хоккей
спорт
хк динамо
алексей кудашов
адмирал
вячеслав козлов
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058913879_0:31:640:391_1920x0_80_0_0_60820dce64373ee3870a50c5080ef002.jpg
/20251201/khokkey-2058902447.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058913879_16:0:640:468_1920x0_80_0_0_08961a6fed689c467be6bf7ec338e370.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, хк динамо, алексей кудашов, адмирал, вячеслав козлов, нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, ХК Динамо, Алексей Кудашов, Адмирал, Вячеслав Козлов, Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Динамо" обменяло сына Кудашова
Сын бывшего тренера "Динамо" Артем Кудашов покинул систему