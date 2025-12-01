Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" обменяло сына Кудашова
Хоккей
 
13:22 01.12.2025
"Динамо" обменяло сына Кудашова
"Динамо" обменяло сына Кудашова - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
"Динамо" обменяло сына Кудашова
Сын бывшего главного тренера московского "Динамо" Алексея Кудашова Артем Кудашов покинул систему клуба, сообщает Telegram-канал команды Континентальной... РИА Новости Спорт, 01.12.2025
/20251201/khokkey-2058902447.html
спорт, хк динамо, алексей кудашов, адмирал, вячеслав козлов, нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, ХК Динамо, Алексей Кудашов, Адмирал, Вячеслав Козлов, Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Динамо" обменяло сына Кудашова

Сын бывшего тренера "Динамо" Артем Кудашов покинул систему

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сын бывшего главного тренера московского "Динамо" Алексея Кудашова Артем Кудашов покинул систему клуба, сообщает Telegram-канал команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Защитник был отозван из аренды из нижнекамского "Нефтехимика" и обменян в "Адмирал". "Динамо" получило от владивостокского клуба денежную компенсацию.
Как сообщает "Адмирал", соглашение с 20-летним Кудашовым рассчитано на два сезона и носит двусторонний характер.
За "бело-голубых" в КХЛ Кудашов-младший провел 74 матча, в которых забросил одну шайбу и отдал пять голевых передач. В июне хоккеист продлил контракт с "Динамо" на три года. Его отец, Алексей Кудашов, был отправлен в отставку 17 ноября. Обязанности главного тренера исполняет Вячеслав Козлов.
