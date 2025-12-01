Полнолуние в декабре: что принесет Холодная Луна 2025 года

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Полнолуние в декабре – яркое астрономическое событие, завершающее лунный цикл года. Дата, время, особенности наблюдения и влияние Холодной Луны — в материале РИА Новости.

Полнолуние в декабре

Полнолуние в декабре традиционно называют Холодной Луной – это последняя вершина лунного цикла в 2025 году, проходящая в период зимних дней и долгих ночей. С астрономической точки зрения полнолуние – это момент, когда Луна полностью освещена солнцем и находится напротив Земли. В декабре эта фаза особенно заметна на небе из-за высокой яркости и чистоты зимнего воздуха.

В отличие от новолуния, которое открывает новый лунный период, декабрьское полнолуние завершает цикл, подводит итоги месяца и всего года.

Когда и где наблюдать

Полнолуние в декабре наступит в 2025 году в ночь на 5 декабря. Именно в этот день Луна окажется в нужном положении относительно солнца и земли, образуя идеально освещенный круг.

Время максимума позволит увидеть Луну, когда она находится высоко над горизонтом – это лучший момент для наблюдений. Декабрьские ночи длинные, поэтому увидеть Холодную Луну можно практически в любом регионе страны без особого оборудования.

© Инфографика Фазы Луны в декабре 2025 года © Инфографика Фазы Луны в декабре 2025 года

Где лучше наблюдать

В загородных районах, где нет засветки городского неба, и на открытых пространствах – полях, холмах, набережных.

Полнолуние в декабре обычно кажется крупнее из-за оптического эффекта, когда Луна поднимается над снежным горизонтом.

Какие звезды будут рядом с Луной в декабре

Декабрьская Луна проходит путь по зимнему небу, где появляются самые яркие звезды сезона.

В период полнолуния можно увидеть:

созвездие Ориона, через которое Луна проходит в декабре;

яркие звезды Бетельгейзе и Ригель, заметные даже при ярком освещении неба;

звездные группы в районе созвездия Тельца, где Луна иногда оказывается рядом с Плеядами.

Полнолуние не всегда позволяет рассмотреть слабые звезды, но яркие небесные объекты остаются заметными на протяжении всего периода.

Мнение эксперта

Елена Ростовская, астролог школы ALIASTRO дает несколько рекомендаций о том, как вести себя в этот день:

"Полнолуние в декабре случится ночью 5.12. Примерно в 2:20 по мск. В знаке близнецы.

Полнолуние довольно позитивное, про знания, общения, коммуникации. Уже завершились тяжелые аспекты и хотя энергии полнолуния всегда мощные тут много будет нам дано свыше мотивации, импульса все завершить, сделать, успеть, договорится. Главное не быть пассивным, иначе это может перейти в агрессию.

Далее, как раз будет луна убывать до 20.12. и это отличная возможность закрыть все нужные дела перед НГ или принять для себя решение что они не актуальные и не тащить груз мысленно на себе. Данное решение поможет вам и освободить много энергии, чтобы в новом делать то, что вдохновляет.

Хорошо разбирать дом, избавляться от всего что больше вас не вдохновляет.

Дослушать курсы, сдать экзамены или подготовится к ним хоть немного, сейчас это будет легче.

Поможет составление плана, поскольку вероятен большой расфокус. И важно не наобещать сверх возможностей.