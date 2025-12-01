Рейтинг@Mail.ru
Полнолуние в декабре 2025 года: когда будет и сколько продлится Холодная Луна
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/kogda-polnolunie-v-dekabre-2025-2058944829.html
Полнолуние в декабре: что принесет Холодная Луна 2025 года
Полнолуние в декабре 2025 года: когда будет и сколько продлится Холодная Луна
Полнолуние в декабре: что принесет Холодная Луна 2025 года
Полнолуние в декабре – яркое астрономическое событие, завершающее лунный цикл года. Дата, время, особенности наблюдения и влияние Холодной Луны — в материале... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T15:08:00+03:00
2025-12-01T15:08:00+03:00
луна
полнолуние
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040325603_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_edd9ad9adff2440c69ed82cb7ae3d76c.jpg
https://ria.ru/20250531/kosmogramma-1595920827.html
https://ria.ru/20250205/polnolunie-1997577154.html
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Елена Ростовская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057243323_270:0:2318:2048_100x100_80_0_0_e15411f943437b4f66cb34a0ee071941.jpg
Елена Ростовская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057243323_270:0:2318:2048_100x100_80_0_0_e15411f943437b4f66cb34a0ee071941.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040325603_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a4daefc4a1a6024c37caff2669f993b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна, полнолуние
Луна, полнолуние

Полнолуние в декабре: что принесет Холодная Луна 2025 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПолнолуние
Полнолуние - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Полнолуние. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Елена Ростовская
Приглашенный эксперт
Елена Ростовская
Астролог
Все материалы
Оглавление
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Полнолуние в декабре – яркое астрономическое событие, завершающее лунный цикл года. Дата, время, особенности наблюдения и влияние Холодной Луны — в материале РИА Новости.

Полнолуние в декабре

Полнолуние в декабре традиционно называют Холодной Луной – это последняя вершина лунного цикла в 2025 году, проходящая в период зимних дней и долгих ночей. С астрономической точки зрения полнолуние – это момент, когда Луна полностью освещена солнцем и находится напротив Земли. В декабре эта фаза особенно заметна на небе из-за высокой яркости и чистоты зимнего воздуха.
В отличие от новолуния, которое открывает новый лунный период, декабрьское полнолуние завершает цикл, подводит итоги месяца и всего года.

Когда и где наблюдать

Полнолуние в декабре наступит в 2025 году в ночь на 5 декабря. Именно в этот день Луна окажется в нужном положении относительно солнца и земли, образуя идеально освещенный круг.
Время максимума позволит увидеть Луну, когда она находится высоко над горизонтом – это лучший момент для наблюдений. Декабрьские ночи длинные, поэтому увидеть Холодную Луну можно практически в любом регионе страны без особого оборудования.
© ИнфографикаФазы Луны в декабре 2025 года
Фазы Луны в декабре 2025 года
© Инфографика
Фазы Луны в декабре 2025 года

Где лучше наблюдать

В загородных районах, где нет засветки городского неба, и на открытых пространствах – полях, холмах, набережных.
Полнолуние в декабре обычно кажется крупнее из-за оптического эффекта, когда Луна поднимается над снежным горизонтом.

Какие звезды будут рядом с Луной в декабре

Декабрьская Луна проходит путь по зимнему небу, где появляются самые яркие звезды сезона.
В период полнолуния можно увидеть:
  • созвездие Ориона, через которое Луна проходит в декабре;
  • яркие звезды Бетельгейзе и Ригель, заметные даже при ярком освещении неба;
  • звездные группы в районе созвездия Тельца, где Луна иногда оказывается рядом с Плеядами.
Полнолуние не всегда позволяет рассмотреть слабые звезды, но яркие небесные объекты остаются заметными на протяжении всего периода.
Девушка рисует натальную карту - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Что такое натальная карта: как ее рассчитать и читать
31 мая, 17:59

Мнение эксперта

Елена Ростовская, астролог школы ALIASTRO дает несколько рекомендаций о том, как вести себя в этот день:
"Полнолуние в декабре случится ночью 5.12. Примерно в 2:20 по мск. В знаке близнецы.
Полнолуние довольно позитивное, про знания, общения, коммуникации. Уже завершились тяжелые аспекты и хотя энергии полнолуния всегда мощные тут много будет нам дано свыше мотивации, импульса все завершить, сделать, успеть, договорится. Главное не быть пассивным, иначе это может перейти в агрессию.
Далее, как раз будет луна убывать до 20.12. и это отличная возможность закрыть все нужные дела перед НГ или принять для себя решение что они не актуальные и не тащить груз мысленно на себе. Данное решение поможет вам и освободить много энергии, чтобы в новом делать то, что вдохновляет.
Хорошо разбирать дом, избавляться от всего что больше вас не вдохновляет.
Дослушать курсы, сдать экзамены или подготовится к ним хоть немного, сейчас это будет легче.
Поможет составление плана, поскольку вероятен большой расфокус. И важно не наобещать сверх возможностей.
Елку если не нарядили до 5.12, лучше подождать до 20.12".
Полнолуния 2025 года
Магия ночного светила: полнолуния в 2025 году, когда будут, приметы
5 февраля, 17:48
 
Лунаполнолуние
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала