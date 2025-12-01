Полнолуние в декабре: что принесет Холодная Луна 2025 года

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Полнолуние в декабре – яркое астрономическое событие, завершающее лунный цикл года. Дата, время, особенности наблюдения и влияние Холодной Луны — в материале РИА Новости.
Полнолуние в декабре
Полнолуние в декабре традиционно называют Холодной Луной – это последняя вершина лунного цикла в 2025 году, проходящая в период зимних дней и долгих ночей. С астрономической точки зрения полнолуние – это момент, когда Луна полностью освещена солнцем и находится напротив Земли. В декабре эта фаза особенно заметна на небе из-за высокой яркости и чистоты зимнего воздуха.
В отличие от новолуния, которое открывает новый лунный период, декабрьское полнолуние завершает цикл, подводит итоги месяца и всего года.
Когда и где наблюдать
Полнолуние в декабре наступит в 2025 году в ночь на 5 декабря. Именно в этот день Луна окажется в нужном положении относительно солнца и земли, образуя идеально освещенный круг.
Время максимума позволит увидеть Луну, когда она находится высоко над горизонтом – это лучший момент для наблюдений. Декабрьские ночи длинные, поэтому увидеть Холодную Луну можно практически в любом регионе страны без особого оборудования.
Фазы Луны в декабре 2025 года
Где лучше наблюдать
В загородных районах, где нет засветки городского неба, и на открытых пространствах – полях, холмах, набережных.
Полнолуние в декабре обычно кажется крупнее из-за оптического эффекта, когда Луна поднимается над снежным горизонтом.
Какие звезды будут рядом с Луной в декабре
Декабрьская Луна проходит путь по зимнему небу, где появляются самые яркие звезды сезона.
В период полнолуния можно увидеть:
- созвездие Ориона, через которое Луна проходит в декабре;
- яркие звезды Бетельгейзе и Ригель, заметные даже при ярком освещении неба;
- звездные группы в районе созвездия Тельца, где Луна иногда оказывается рядом с Плеядами.
Полнолуние не всегда позволяет рассмотреть слабые звезды, но яркие небесные объекты остаются заметными на протяжении всего периода.
Мнение эксперта
Елена Ростовская, астролог школы ALIASTRO дает несколько рекомендаций о том, как вести себя в этот день:
"Полнолуние в декабре случится ночью 5.12. Примерно в 2:20 по мск. В знаке близнецы.
Полнолуние довольно позитивное, про знания, общения, коммуникации. Уже завершились тяжелые аспекты и хотя энергии полнолуния всегда мощные тут много будет нам дано свыше мотивации, импульса все завершить, сделать, успеть, договорится. Главное не быть пассивным, иначе это может перейти в агрессию.
Далее, как раз будет луна убывать до 20.12. и это отличная возможность закрыть все нужные дела перед НГ или принять для себя решение что они не актуальные и не тащить груз мысленно на себе. Данное решение поможет вам и освободить много энергии, чтобы в новом делать то, что вдохновляет.
Хорошо разбирать дом, избавляться от всего что больше вас не вдохновляет.
Дослушать курсы, сдать экзамены или подготовится к ним хоть немного, сейчас это будет легче.
Поможет составление плана, поскольку вероятен большой расфокус. И важно не наобещать сверх возможностей.
Елку если не нарядили до 5.12, лучше подождать до 20.12".