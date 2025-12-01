https://ria.ru/20251201/klinovoe-2058894362.html
Российские военные освободили населенный пункт Клиновое в ДНР
Группировка войск "Южная" освободила населенный пункт Клиновое в ДНР, заявили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
безопасность, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика
