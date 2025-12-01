https://ria.ru/20251201/kirgiziya-2058963229.html
Секретаря Совбеза Киргизии освободили от должности
Секретаря Совбеза Киргизии освободили от должности - РИА Новости, 01.12.2025
Секретаря Совбеза Киргизии освободили от должности
Секретарь совбеза Киргизии Бактыбек Бекболотов освобожден от должности, на этот пост назначен бывший первый зампредседателя госкомитета нацбезопасности... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T16:08:00+03:00
2025-12-01T16:08:00+03:00
2025-12-01T16:09:00+03:00
в мире
киргизия
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058961113_0:13:2951:1673_1920x0_80_0_0_385bd7522f5096b5c7e8e40ba388c516.jpg
https://ria.ru/20251201/kirgiziya-2058832265.html
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058961113_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_35e73f3ed834dc22093ea728ee3a0102.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров
Секретаря Совбеза Киргизии освободили от должности
Бактыбека Бекболотова освободили от должности секретаря Совбеза Киргизии
БИШКЕК, 1 дек – РИА Новости. Секретарь совбеза Киргизии Бактыбек Бекболотов освобожден от должности, на этот пост назначен бывший первый зампредседателя госкомитета нацбезопасности республики Рустам Мамасадыков, сообщили журналистам в пресс-службе главы государства.
"Президент Садыр Жапаров
подписал указ, согласно которому… Бекболотов Бактыбек Асанкалиевич освобожден от занимаемой должности секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики", - заявили в пресс-службе.
Бекболотов был назначен на этот пост в мае 2025 года. О причинах его отставки не сообщается.
Следующим указом президент назначил секретарем Совета безопасности республики бывшего первого заместителя главы госкомитета нацбезопасности Рустама Мамасадыкова.