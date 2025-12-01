Рейтинг@Mail.ru
Секретаря Совбеза Киргизии освободили от должности - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 01.12.2025 (обновлено: 16:09 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/kirgiziya-2058963229.html
Секретаря Совбеза Киргизии освободили от должности
Секретаря Совбеза Киргизии освободили от должности - РИА Новости, 01.12.2025
Секретаря Совбеза Киргизии освободили от должности
Секретарь совбеза Киргизии Бактыбек Бекболотов освобожден от должности, на этот пост назначен бывший первый зампредседателя госкомитета нацбезопасности... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T16:08:00+03:00
2025-12-01T16:09:00+03:00
в мире
киргизия
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058961113_0:13:2951:1673_1920x0_80_0_0_385bd7522f5096b5c7e8e40ba388c516.jpg
https://ria.ru/20251201/kirgiziya-2058832265.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058961113_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_35e73f3ed834dc22093ea728ee3a0102.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров
Секретаря Совбеза Киргизии освободили от должности

Бактыбека Бекболотова освободили от должности секретаря Совбеза Киргизии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБактыбек Бекболотов
Бактыбек Бекболотов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Бактыбек Бекболотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 1 дек – РИА Новости. Секретарь совбеза Киргизии Бактыбек Бекболотов освобожден от должности, на этот пост назначен бывший первый зампредседателя госкомитета нацбезопасности республики Рустам Мамасадыков, сообщили журналистам в пресс-службе главы государства.
"Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Бекболотов Бактыбек Асанкалиевич освобожден от занимаемой должности секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики", - заявили в пресс-службе.
Бекболотов был назначен на этот пост в мае 2025 года. О причинах его отставки не сообщается.
Следующим указом президент назначил секретарем Совета безопасности республики бывшего первого заместителя главы госкомитета нацбезопасности Рустама Мамасадыкова.
Голосование на досрочных выборах в парламент Киргизии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Около 50 депутатов прошлого созыва проходят в новый парламент Киргизии
Вчера, 07:51
 
В миреКиргизияСадыр Жапаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала