Секретаря Совбеза Киргизии освободили от должности

БИШКЕК, 1 дек – РИА Новости. Секретарь совбеза Киргизии Бактыбек Бекболотов освобожден от должности, на этот пост назначен бывший первый зампредседателя госкомитета нацбезопасности республики Рустам Мамасадыков, сообщили журналистам в пресс-службе главы государства.

Бекболотов был назначен на этот пост в мае 2025 года. О причинах его отставки не сообщается.