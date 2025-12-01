Жапаров рассказал об укреплении демократических институтов в Киргизии

БИШКЕК, 1 дек – РИА Новости. Оценки международных наблюдателей, которые те дали прошедшим в Киргизии 30 ноября выборам депутатов парламента страны, помогут республике укрепить демократические институты, считает киргизский лидер Садыр Жапаров.

Миссии международных наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества ( ШОС ) и от Содружества Независимых Государств ( СНГ ) признали выборы 30 ноября в Киргизии прозрачными и демократичными и не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования.

"Открытые и объективные оценки и рекомендации помогут Кыргызстану увидеть те недостатки, которые, возможно, могли остаться незамеченными, и определить дальнейшие шаги по укреплению демократических институтов", - приводит слова президента на встрече с международными наблюдателями его пресс-служба.

По словам Жапарова, в страну прибыли 788 международных наблюдателей из 58 государств мира. Это свидетельствует об огромном интересе международного сообщества к политическим процессам, происходящим в Киргизии.

Глава государства также напомнил, что в республике трижды происходили перевороты из-за несправедливого и непрозрачного избирательного процесса. Он подчеркнул, что киргизское общество крайне чувствительно относится к честности голосования. "Демократия - это не только право на критику и конкуренцию, но и обязанность строго соблюдать правила и уважать окончательный выбор народа", - акцентировал Жапаров

Лидер страны обозначил, что в последние годы проделана значительная работа по совершенствованию избирательного законодательства и практики его применения. Он отметил, что при подготовке к нынешним выборам были учтены рекомендации международных партнеров, особенно парламентских ассамблей и авторитетных международных организаций. В частности, были использованы цифровые технологии, биометрическая идентификация избирателей, автоматическая система электронного подсчета голосов, онлайн-реестр избирателей и система дистанционного голосования. Глава государства также рассказал о планах разработать и систему онлайн-голосования, где будут учтены все вопросы идентификации и безопасности.

"Выборы прошли полностью по мажоритарной системе. Эта система отменила партийные списки, по которым мандаты распределялись кулуарно, и сделала акцент на личные качества кандидатов… Эти выборы станут прочным фундаментом для дальнейшего укрепления политической стабильности в стране, развития экономики и улучшения жизни граждан", - подытожил президент.