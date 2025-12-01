Рейтинг@Mail.ru
Жапаров рассказал об укреплении демократических институтов в Киргизии
Жапаров рассказал об укреплении демократических институтов в Киргизии
Жапаров рассказал об укреплении демократических институтов в Киргизии - РИА Новости, 01.12.2025
Жапаров рассказал об укреплении демократических институтов в Киргизии
Оценки международных наблюдателей, которые те дали прошедшим в Киргизии 30 ноября выборам депутатов парламента страны, помогут республике укрепить... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T15:09:00+03:00
2025-12-01T15:09:00+03:00
Жапаров рассказал об укреплении демократических институтов в Киргизии

Жапаров: оценки международных наблюдателей на выборах укрепят демократию

Голосование на досрочных выборах в парламент Киргизии
Голосование на досрочных выборах в парламент Киргизии
© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
Голосование на досрочных выборах в парламент Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 1 дек – РИА Новости. Оценки международных наблюдателей, которые те дали прошедшим в Киргизии 30 ноября выборам депутатов парламента страны, помогут республике укрепить демократические институты, считает киргизский лидер Садыр Жапаров.
Миссии международных наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и от Содружества Независимых Государств (СНГ) признали выборы 30 ноября в Киргизии прозрачными и демократичными и не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования.
Голосование на досрочных выборах в парламент Киргизии
Около 50 депутатов прошлого созыва проходят в новый парламент Киргизии
Вчера, 07:51
"Открытые и объективные оценки и рекомендации помогут Кыргызстану увидеть те недостатки, которые, возможно, могли остаться незамеченными, и определить дальнейшие шаги по укреплению демократических институтов", - приводит слова президента на встрече с международными наблюдателями его пресс-служба.
По словам Жапарова, в страну прибыли 788 международных наблюдателей из 58 государств мира. Это свидетельствует об огромном интересе международного сообщества к политическим процессам, происходящим в Киргизии.
Глава государства также напомнил, что в республике трижды происходили перевороты из-за несправедливого и непрозрачного избирательного процесса. Он подчеркнул, что киргизское общество крайне чувствительно относится к честности голосования. "Демократия - это не только право на критику и конкуренцию, но и обязанность строго соблюдать правила и уважать окончательный выбор народа", - акцентировал Жапаров.
Лидер страны обозначил, что в последние годы проделана значительная работа по совершенствованию избирательного законодательства и практики его применения. Он отметил, что при подготовке к нынешним выборам были учтены рекомендации международных партнеров, особенно парламентских ассамблей и авторитетных международных организаций. В частности, были использованы цифровые технологии, биометрическая идентификация избирателей, автоматическая система электронного подсчета голосов, онлайн-реестр избирателей и система дистанционного голосования. Глава государства также рассказал о планах разработать и систему онлайн-голосования, где будут учтены все вопросы идентификации и безопасности.
"Выборы прошли полностью по мажоритарной системе. Эта система отменила партийные списки, по которым мандаты распределялись кулуарно, и сделала акцент на личные качества кандидатов… Эти выборы станут прочным фундаментом для дальнейшего укрепления политической стабильности в стране, развития экономики и улучшения жизни граждан", - подытожил президент.
Депутаты парламента Киргизии 25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября 2025 года. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендовали в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики были включены почти 4,3 миллиона человек. Итоговая явка избирателей составила 36,9%.
Голосование на досрочных выборах в парламент Киргизии
Выборы в парламент Киргизии были демократичными, заявили в миссии СНГ
Вчера, 06:27
 
В миреКиргизияСадыр ЖапаровШОССНГ
 
 
