Тренер женской сборной Чехии по хоккею поедет на Олимпиаду, несмотря на рак

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Главный тренер клуба "Оттава Чардж" и женской сборной Чехии по хоккею Карла Маклеод намерена руководить национальной командой на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, несмотря на диагностированную онкологию.

В воскресенье Маклеод объявила, что ей диагностировали рак груди. Несмотря на предстоящее лечение, 43-летняя канадка намерена отработать как можно больше матчей.