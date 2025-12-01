Тренер женской сборной Чехии по хоккею поедет на Олимпиаду, несмотря на рак

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Главный тренер клуба "Оттава Чардж" и женской сборной Чехии по хоккею Карла Маклеод намерена руководить национальной командой на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, несмотря на диагностированную онкологию.
В воскресенье Маклеод объявила, что ей диагностировали рак груди. Несмотря на предстоящее лечение, 43-летняя канадка намерена отработать как можно больше матчей.
«
"У меня лучшая работа на свете. Тренировать "Оттава Чардж" и женскую сборную Чехии - привилегия, которой я очень дорожу. Я вздохнула с облегчением, когда медицинский штаб заверил меня, что лечение окажет минимальное влияние на мое присутствие на матчах "Чардж" в этом сезоне и что я по-прежнему смогу тренировать сборную Чехии на зимних Олимпийских играх в феврале", - говорится в заявлении Маклеод, опубликованном на странице "Оттавы Чардж" в соцсети X.
В качестве хоккеистки Маклеод дважды побеждала на Олимпийских играх в составе сборной Канады (2006, 2010) и становилась чемпионкой мира в 2007 году. В 2022 году сборная Чехии под руководством Маклеод впервые в своей истории завоевала медали чемпионата мира, выиграв бронзу.
