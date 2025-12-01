Рейтинг@Mail.ru
Тренер женской сборной Чехии по хоккею поедет на Олимпиаду, несмотря на рак
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:52 01.12.2025 (обновлено: 01:20 02.12.2025)
Тренер женской сборной Чехии по хоккею поедет на Олимпиаду, несмотря на рак
Главный тренер клуба "Оттава Чардж" и женской сборной Чехии по хоккею Карла Маклеод намерена руководить национальной командой на зимних Олимпийских играх в... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025
Тренер женской сборной Чехии по хоккею поедет на Олимпиаду, несмотря на рак

© Getty Images / NurPhoto/Artur WidakКарла Маклеод
Карла Маклеод - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Getty Images / NurPhoto/Artur Widak
Карла Маклеод
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Главный тренер клуба "Оттава Чардж" и женской сборной Чехии по хоккею Карла Маклеод намерена руководить национальной командой на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, несмотря на диагностированную онкологию.
В воскресенье Маклеод объявила, что ей диагностировали рак груди. Несмотря на предстоящее лечение, 43-летняя канадка намерена отработать как можно больше матчей.
«
"У меня лучшая работа на свете. Тренировать "Оттава Чардж" и женскую сборную Чехии - привилегия, которой я очень дорожу. Я вздохнула с облегчением, когда медицинский штаб заверил меня, что лечение окажет минимальное влияние на мое присутствие на матчах "Чардж" в этом сезоне и что я по-прежнему смогу тренировать сборную Чехии на зимних Олимпийских играх в феврале", - говорится в заявлении Маклеод, опубликованном на странице "Оттавы Чардж" в соцсети X.
В качестве хоккеистки Маклеод дважды побеждала на Олимпийских играх в составе сборной Канады (2006, 2010) и становилась чемпионкой мира в 2007 году. В 2022 году сборная Чехии под руководством Маклеод впервые в своей истории завоевала медали чемпионата мира, выиграв бронзу.
Хоккей
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
