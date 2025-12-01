Рейтинг@Mail.ru
Американский защитник покинул "Сибирь"
Хоккей
Хоккей
 
19:01 01.12.2025 (обновлено: 02:29 02.12.2025)
Американский защитник покинул "Сибирь"
Американский защитник покинул "Сибирь" - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Американский защитник покинул "Сибирь"
Новосибирская "Сибирь" объявила в своем Telegram-канале об уходе из клуба американского хоккеиста Дэвида Фарранса. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
хоккей
спорт
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Хоккеисты "Сибири"
Хоккеисты Сибири
Хоккеисты "Сибири". Архивное фото
Хоккеисты "Сибири". Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" объявила в своем Telegram-канале об уходе из клуба американского хоккеиста Дэвида Фарранса.
Контракт защитника расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Фаррансу 26 лет. Он перешел в "Сибирь" в июне 2025 года, провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 10 матчей и набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности "-9". Ранее он выступал за ряд клубов минорных североамериканских лиг, клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл Предаторз", немецкий "Ингольштадт" и финский "КооКоо".
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - Трактор (Челябинск) - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
