Американский защитник покинул "Сибирь"
Американский защитник покинул "Сибирь" - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Американский защитник покинул "Сибирь"
Новосибирская "Сибирь" объявила в своем Telegram-канале об уходе из клуба американского хоккеиста Дэвида Фарранса. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-01T19:01:00+03:00
2025-12-01T19:01:00+03:00
2025-12-02T02:29:00+03:00
хоккей
спорт
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
