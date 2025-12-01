https://ria.ru/20251201/kaznacheystvo-2059039250.html
Исаева повысили до первого замглавы казначейства
Замглавы Казначейства Эли Исаев повышен до первого замглавы ведомства, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на портале официального... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T20:51:00+03:00
2025-12-01T20:51:00+03:00
2025-12-01T20:51:00+03:00
россия
экономика
Заместитель руководителя казначейства Исаев повышен до первого замглавы