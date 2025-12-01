Рейтинг@Mail.ru
20:51 01.12.2025
Исаева повысили до первого замглавы казначейства
Замглавы Казначейства Эли Исаев повышен до первого замглавы ведомства, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на портале официального... РИА Новости, 01.12.2025
россия, экономика
Россия, Экономика
Эли Исаев
Эли Исаев
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Эли Исаев. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Замглавы Казначейства Эли Исаев повышен до первого замглавы ведомства, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"Назначить Исаева Эли Абубакаровича первым заместителем руководителя Федерального казначейства, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
