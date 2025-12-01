https://ria.ru/20251201/kazakhstan-2059004596.html
Делегация Тверской области посетила Казахстан в рамках бизнес-миссии
Делегация Тверской области посетила Казахстан в рамках бизнес-миссии - РИА Новости, 01.12.2025
Делегация Тверской области посетила Казахстан в рамках бизнес-миссии
Делегация Тверской области в рамках бизнес-миссии отправилась в Республику Казахстан, мероприятие пройдет по 5 декабря, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.12.2025
тверская область
поддержка бизнеса
твой бизнес – новости
Делегация Тверской области посетила Казахстан в рамках бизнес-миссии
Бизнес-миссия делегации Тверской области в Казахстан пройдет по 5 декабря
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Делегация Тверской области в рамках бизнес-миссии отправилась в Республику Казахстан, мероприятие пройдет по 5 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.
В состав делегации вошли представители различных компаний Тверской области: производители канатно-транспортных систем, комплексов и оборудования для переработки и сортировки ТКО, представители предприятий, специализирующихся на выпуске напитков, замороженных полуфабрикатов, кофе, литой алюминиевой посуды.
По данным пресс-службы, бизнес-миссии – значимый инструмент развития международного сотрудничества в экономике Тверской области, привлечения инвестиций, поддержки местных производителей.
Временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев назвал эти направления в числе приоритетов для региона, особо подчеркивая необходимость сохранения и расширения мер поддержки предпринимательства.
Программа бизнес-миссии Тверской области в Казахстан включает посещение городов Алма-Ата и Астана. Первый день визита начался с официальной церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате. Представители делегации почтили память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Программа визита включает индивидуальные переговоры с представителями крупных торговых сетей Казахстана, дистрибьюторами продуктов питания и товаров народного потребления, представителями Акимата города Алматы и туристического бизнес-сообщества Казахстана.
Проведение бизнес-миссии соответствует задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".