Мэр Каспийска сообщил о ЧП в городе

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. ЧП произошло в дагестанском Каспийске, пострадавших нет, на месте инцидента работают службы, сообщил РИА Новости мэр города Борис Гонцов

"Инцидент (произошел – ред.). Без жертв, пострадавших нет, работа проводится в соответствующих правоохранительных структурах. Ситуация под контролем, все работают", - сказал Гонцов.