Мэр Каспийска сообщил о ЧП в городе
Мэр Каспийска сообщил о ЧП в городе - РИА Новости, 01.12.2025
Мэр Каспийска сообщил о ЧП в городе
ЧП произошло в дагестанском Каспийске, пострадавших нет, на месте инцидента работают службы, сообщил РИА Новости мэр города Борис Гонцов РИА Новости, 01.12.2025
Мэр Каспийска сообщил о ЧП в городе
В Каспийске произошло ЧП, пострадавших нет