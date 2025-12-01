СМИ: на пост главы офиса Зеленского рассматривают шесть кандидатов

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Шесть кандидатов рассматриваются на должность главы офиса Владимира Зеленского после увольнения Андрея Ермака, однако назначения не стоит ждать до среды, когда Зеленский должен вернуться на Украину, сообщает в понедельник украинское агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.

Впрочем, как утверждает еще один источник, список предполагаемых кандидатов не ограничивается Шмыгалем, Федоровым, Будановым и Палисой, рассматриваются еще двое претендентов, чьи имена в статье не приводятся.

"Однако сейчас Зеленский находится не на Украине , поэтому раньше среды принятия решения о назначении ожидать не стоит", - отмечает РБК-Украина.

Агентство также отмечает, что назначение на пост главы офиса Зеленского премьера Юлии Свириденко маловероятно, так как она находится на своем посту считанные месяцы, и снова менять премьера во власти не хотят.