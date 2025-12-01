Рейтинг@Mail.ru
Бельгия против кредита Киеву под активы России, заявила Каллас
10:47 01.12.2025
Бельгия против кредита Киеву под активы России, заявила Каллас
Бельгия против кредита Киеву под активы России, заявила Каллас
в мире
бельгия
брюссель
киев
кайя каллас
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире, бельгия, брюссель, киев, кайя каллас, евросоюз, санкции в отношении россии
Бельгия против кредита Киеву под активы России, заявила Каллас

Каллас: Бельгия все еще против кредита Киеву под активы России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Бельгия все еще против кредита Киеву под активы РФ, обсуждение продолжается.
"Что ж, у Бельгии есть законные основания для беспокойства по поводу рисков, но все остальные государства-члены заявили, что они готовы разделить эти риски. Итак, мы обсуждаем эти вещи", - сказала она перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран Евросоюза на вопрос журналистов, что Брюссель намерен делать с сопротивлением бельгийских властей.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Каллас признала опасения Бельгии по использованию российских активов
30 ноября, 12:30
 
