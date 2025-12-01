https://ria.ru/20251201/kallas-2058868118.html
Бельгия против кредита Киеву под активы России, заявила Каллас
Бельгия против кредита Киеву под активы России, заявила Каллас - РИА Новости, 01.12.2025
Бельгия против кредита Киеву под активы России, заявила Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Бельгия все еще против кредита Киеву под активы РФ, обсуждение продолжается. РИА Новости, 01.12.2025
