В Ярославле мужчина побил пенсионера - РИА Новости, 01.12.2025
17:19 01.12.2025
В Ярославле мужчина побил пенсионера
Наркоман побил пенсионера на улице в Ярославле, отобрав у него трость, а затем разделся и убежал, возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщило УМВД РФ по... РИА Новости, 01.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Наркоман побил пенсионера на улице в Ярославле, отобрав у него трость, а затем разделся и убежал, возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщило УМВД РФ по Ярославской области.
Отмечается, что в полицию Красноперекопского района Ярославля поступила информация о том, что днем на улице Большая Федоровская неадекватный молодой человек нанес мужчине побои и похитил металлическую трость.
"Установлено, что к 75-летнему пенсионеру подбежал неизвестный и попросил отдать трость. Получив отказ, молодой человек убежал, но потом, вернувшись, нанес множество ударов потерпевшему и забрал трость. Отбежав в сторону, горе-грабитель снял с себя джинсы и кроссовки, после чего скрылся... Сотрудниками уголовного розыска в совершении данного преступления установлен и задержан 24-летний местный житель. Он пояснил, что в тот день "занимался спортом" и совершал пробежку по территории Красноперекопского района, при этом находясь в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.
Следственным отделом ОМВД России по Красноперекопскому городскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж", причиненный ущерб оценен в сумму 700 рублей, информирует УМВД.
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Ленинградской области задержали завербованного диверсанта-наркомана
24 ноября, 11:58
 
