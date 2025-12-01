В Ярославле мужчина побил пенсионера

Отмечается, что в полицию Красноперекопского района Ярославля поступила информация о том, что днем на улице Большая Федоровская неадекватный молодой человек нанес мужчине побои и похитил металлическую трость.

"Установлено, что к 75-летнему пенсионеру подбежал неизвестный и попросил отдать трость. Получив отказ, молодой человек убежал, но потом, вернувшись, нанес множество ударов потерпевшему и забрал трость. Отбежав в сторону, горе-грабитель снял с себя джинсы и кроссовки, после чего скрылся... Сотрудниками уголовного розыска в совершении данного преступления установлен и задержан 24-летний местный житель. Он пояснил, что в тот день "занимался спортом" и совершал пробежку по территории Красноперекопского района, при этом находясь в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.