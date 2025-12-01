Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн поручил разобраться, почему в горсобрании учли голос умершего - РИА Новости, 01.12.2025
13:06 01.12.2025
Хинштейн поручил разобраться, почему в горсобрании учли голос умершего
Губернатор Александр Хинштейн поручил привлечь к ответственности тех, кто допустил, что среди голосующих за общественные территории оказался умерший сотрудник... РИА Новости, 01.12.2025
курская область
курск
александр хинштейн
политика
курская область
курск
курская область, курск, александр хинштейн, политика
Курская область, Курск, Александр Хинштейн, Политика
Хинштейн поручил разобраться, почему в горсобрании учли голос умершего

Хинштейн поручил разобраться, почему в голосовании по ФКГС учли голос умершего

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн. Архивное фото
КУРСК, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Александр Хинштейн поручил привлечь к ответственности тех, кто допустил, что среди голосующих за общественные территории оказался умерший сотрудник курского городского собрания.
"При голосовании по ФКГС "Формирование комфортной городской среды" были учтены голоса людей, которых, к сожалению, нет в живых. Я открою публикацию... 18 июня комиссия утвердила результаты голосования за общественные территории по благоустройству программы ФКГС, и в работе комиссии по благоустройству, следуя документам, участвовал Игорь Стебняев, возглавлявший организацию "Народная ЖКХ". К сожалению, в 2023 году он скончался. Принимать участие в комиссии не мог никак... Я прошу вас, первое, разобраться в этой ситуации, привлечь тех, кто это допустил, к ответственности. Второе, предусмотреть необходимые шаги для того, чтобы такого больше никогда не повторялось", – сказал Хинштейн в ходе заседания правительства Курской области.
В свою очередь глава администрации Курска Евгений Маслов сообщил, что уже провел совещание со всеми ответственными лицами, и уточнил, что умерший Стебняев действительно входит в перечень состава комиссии.
"Конечно же, его голоса там не было, он не принимал участие, а указан в общем перечне как лицо, входящее в состав. Но вместе с тем было поручено провести анализ действующего состава комиссии, представить документы для того, чтобы мы посмотрели, в каком порядке и что осуществлялось в рамках работы данной комиссии", – добавил Маслов.
Курская областьКурскАлександр ХинштейнПолитика
 
 
Заголовок открываемого материала