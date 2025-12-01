https://ria.ru/20251201/hinshtejn-2058910384.html
Хинштейн поручил разобраться, почему в горсобрании учли голос умершего
Хинштейн поручил разобраться, почему в горсобрании учли голос умершего - РИА Новости, 01.12.2025
Хинштейн поручил разобраться, почему в горсобрании учли голос умершего
Губернатор Александр Хинштейн поручил привлечь к ответственности тех, кто допустил, что среди голосующих за общественные территории оказался умерший сотрудник... РИА Новости, 01.12.2025
КУРСК, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Александр Хинштейн поручил привлечь к ответственности тех, кто допустил, что среди голосующих за общественные территории оказался умерший сотрудник курского городского собрания.
"При голосовании по ФКГС "Формирование комфортной городской среды" были учтены голоса людей, которых, к сожалению, нет в живых. Я открою публикацию... 18 июня комиссия утвердила результаты голосования за общественные территории по благоустройству программы ФКГС, и в работе комиссии по благоустройству, следуя документам, участвовал Игорь Стебняев, возглавлявший организацию "Народная ЖКХ". К сожалению, в 2023 году он скончался. Принимать участие в комиссии не мог никак... Я прошу вас, первое, разобраться в этой ситуации, привлечь тех, кто это допустил, к ответственности. Второе, предусмотреть необходимые шаги для того, чтобы такого больше никогда не повторялось", – сказал Хинштейн
в ходе заседания правительства Курской области
.
В свою очередь глава администрации Курска
Евгений Маслов сообщил, что уже провел совещание со всеми ответственными лицами, и уточнил, что умерший Стебняев действительно входит в перечень состава комиссии.
"Конечно же, его голоса там не было, он не принимал участие, а указан в общем перечне как лицо, входящее в состав. Но вместе с тем было поручено провести анализ действующего состава комиссии, представить документы для того, чтобы мы посмотрели, в каком порядке и что осуществлялось в рамках работы данной комиссии", – добавил Маслов.