Рейтинг@Mail.ru
В Грузии начали расследование по статье Би-би-си о химвеществах на митингах - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/gruzija-2058997907.html
В Грузии начали расследование по статье Би-би-си о химвеществах на митингах
В Грузии начали расследование по статье Би-би-си о химвеществах на митингах - РИА Новости, 01.12.2025
В Грузии начали расследование по статье Би-би-си о химвеществах на митингах
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала расследование в связи со статьей, опубликованной вещательной корпорацией Би-би-си, в которой сообщалось, РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T17:41:00+03:00
2025-12-01T17:41:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
би-би-си
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857089731_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_0a9c754d23364a6b2c20ad01d27f7c1e.jpg
https://ria.ru/20251114/es-2055024847.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857089731_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_8f96a37afebe9d980d695dadc3577739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, би-би-си
В мире, Грузия, Тбилиси, Би-би-си
В Грузии начали расследование по статье Би-би-си о химвеществах на митингах

СГБ Грузии начала расследование после статьи Би-би-си о химвеществах на митингах

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeПолицейские и участники акции протеста в Тбилиси
Полицейские и участники акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Полицейские и участники акции протеста в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала расследование в связи со статьей, опубликованной вещательной корпорацией Би-би-си, в которой сообщалось, что в ходе разгона антиправительственных митингов в Тбилиси в 2024 году власти страны якобы использовали против протестующих химические вещества, говорится в сообщении ведомства.
Накануне Би-би-си опубликовала материал, в котором утверждалось, что во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в прошлом году власти Грузии могли использовать химическое оружие времён Первой мировой войны. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" заявила ранее в понедельник, что подаст иски в международные суды против вещательной корпорации Би-би-си за данную статью.
«
"Мы начали расследование по статье 333 Уголовного кодекса, которая подразумевает превышение должностных полномочий, и статье 319, которая подразумевает содействие иностранным организациям во враждебной деятельности. Расследование будет вестись по всем направлениям, и мы будем периодически предоставлять общественности подробную и всестороннюю информацию о результатах", - говорится в заявлении СГБ.
По данным службы, материал СМИ содержит признаки преступления, которое в случае подтверждения направлено против жизни и здоровья граждан. С другой стороны, по данным СГБ, статья содержит признаки того преступления, которое грубо наносит ущерб национальным интересам и имиджу Грузии.
Митинг оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Еврокомиссия признала вмешательство во внутренние дела Грузии
14 ноября, 16:21
 
В миреГрузияТбилисиБи-би-си
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала