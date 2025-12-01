В Грузии начали расследование по статье Би-би-си о химвеществах на митингах

ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала расследование в связи со статьей, опубликованной вещательной корпорацией Би-би-си, в которой сообщалось, что в ходе разгона антиправительственных митингов в Тбилиси в 2024 году власти страны якобы использовали против протестующих химические вещества, говорится в сообщении ведомства.
Накануне Би-би-си опубликовала материал, в котором утверждалось, что во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в прошлом году власти Грузии могли использовать химическое оружие времён Первой мировой войны. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" заявила ранее в понедельник, что подаст иски в международные суды против вещательной корпорации Би-би-си за данную статью.
«
"Мы начали расследование по статье 333 Уголовного кодекса, которая подразумевает превышение должностных полномочий, и статье 319, которая подразумевает содействие иностранным организациям во враждебной деятельности. Расследование будет вестись по всем направлениям, и мы будем периодически предоставлять общественности подробную и всестороннюю информацию о результатах", - говорится в заявлении СГБ.
По данным службы, материал СМИ содержит признаки преступления, которое в случае подтверждения направлено против жизни и здоровья граждан. С другой стороны, по данным СГБ, статья содержит признаки того преступления, которое грубо наносит ущерб национальным интересам и имиджу Грузии.
