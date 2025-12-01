В Грузии арестовали оппозиционера, пытавшегося поджечь здание суда

ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Тбилисский городской суд отправил под арест оппозиционера Алеко Элисашвили, пытавшегося поджечь здание канцелярии горсуда и обвиненного в попытке совершении террористического акта, сообщает грузинский Первый канал.
МВД Грузии сообщило, что в субботу правоохранители задержали одного из лидеров коалиции "Сильная Грузия - Лело" Элисашвили за попытку поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда. Адвокат оппозиционера Георгий Рехвиашвили заявил, что его подзащитный признался в деянии и отметил, что совершил это в знак протеста против властей. Элисашвили предъявлено обвинение по первой части статьи 19-323 Уголовного кодекса Грузии по факту попытки совершения террористического акта, которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет в качестве наказания.
"Суд избрал в отношении Алеко Элисашвили арест в виде меры пресечения", - сообщает телеканал.