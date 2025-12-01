Рейтинг@Mail.ru
В Грузии арестовали оппозиционера, пытавшегося поджечь здание суда
14:54 01.12.2025 (обновлено: 14:58 01.12.2025)
В Грузии арестовали оппозиционера, пытавшегося поджечь здание суда
В Грузии арестовали оппозиционера, пытавшегося поджечь здание суда - РИА Новости, 01.12.2025
В Грузии арестовали оппозиционера, пытавшегося поджечь здание суда
Тбилисский городской суд отправил под арест оппозиционера Алеко Элисашвили, пытавшегося поджечь здание канцелярии горсуда и обвиненного в попытке совершении...
В Грузии арестовали оппозиционера, пытавшегося поджечь здание суда

Суд в Грузии отправил под арест пытавшегося поджечь здание горсуда оппозиционера

© SputnikАлеко Элисашвили
Алеко Элисашвили - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Sputnik
Алеко Элисашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Тбилисский городской суд отправил под арест оппозиционера Алеко Элисашвили, пытавшегося поджечь здание канцелярии горсуда и обвиненного в попытке совершении террористического акта, сообщает грузинский Первый канал.
МВД Грузии сообщило, что в субботу правоохранители задержали одного из лидеров коалиции "Сильная Грузия - Лело" Элисашвили за попытку поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда. Адвокат оппозиционера Георгий Рехвиашвили заявил, что его подзащитный признался в деянии и отметил, что совершил это в знак протеста против властей. Элисашвили предъявлено обвинение по первой части статьи 19-323 Уголовного кодекса Грузии по факту попытки совершения террористического акта, которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет в качестве наказания.
"Суд избрал в отношении Алеко Элисашвили арест в виде меры пресечения", - сообщает телеканал.
Протест у парламента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Грузинская оппозиция прекратила голодовку перед зданием парламента
