Власти Липецкой области упростили процесс получения госуслуг
Липецкая область
 
17:23 01.12.2025
Власти Липецкой области упростили процесс получения госуслуг
Власти Липецкой области упростили процесс получения госуслуг
Липецкие центры "Мои документы" переходят на новый формат обслуживания: теперь для записи на прием или уточнения информации не нужно приходить в МФЦ или звонить
липецкая область
Власти Липецкой области упростили процесс получения госуслуг

Игорь Артамонов рассказал о новом формате получения госуслуг

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
ЛИПЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Липецкие центры "Мои документы" переходят на новый формат обслуживания: теперь для записи на прием или уточнения информации не нужно приходить в МФЦ или звонить в кол-центр, в регионе запустили электронный сервис в национальном мессенджере Max, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, сервис позволяет записываться на прием в любой центр "Мои документы" за несколько секунд без дополнительной авторизации, отменять запись, знакомиться с графиком работы всех МФЦ области, получать уведомления о готовности документов.
Артамонов отметил, что для решения нестандартных вопросов жители области могут воспользоваться голосовым помощником, который работает в ЕДС. Система автоматически отвечает на звонки с помощью искусственного интеллекта и консультирует по широкому кругу тем – от оформления паспорта до получения льгот. В сложных случаях звонок перенаправляется на специалиста. Сегодня в офисах "Мои документы" Липецкой области можно получить больше 400 государственных и муниципальных услуг.
"Развитие цифровых сервисов – важная часть нашей работы. Запуск удобного сервиса в мессенджере – это следующий шаг к тому, чтобы для жителей региона получение справок и документов стало максимально быстрым, простым и комфортным", – сказал Артамонов.
Заголовок открываемого материала