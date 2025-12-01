Власти Липецкой области упростили процесс получения госуслуг

ЛИПЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Липецкие центры "Мои документы" переходят на новый формат обслуживания: теперь для записи на прием или уточнения информации не нужно приходить в МФЦ или звонить в кол-центр, в регионе запустили электронный сервис в национальном мессенджере Max, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, сервис позволяет записываться на прием в любой центр "Мои документы" за несколько секунд без дополнительной авторизации, отменять запись, знакомиться с графиком работы всех МФЦ области, получать уведомления о готовности документов.

Артамонов отметил, что для решения нестандартных вопросов жители области могут воспользоваться голосовым помощником, который работает в ЕДС. Система автоматически отвечает на звонки с помощью искусственного интеллекта и консультирует по широкому кругу тем – от оформления паспорта до получения льгот. В сложных случаях звонок перенаправляется на специалиста. Сегодня в офисах "Мои документы" Липецкой области можно получить больше 400 государственных и муниципальных услуг.