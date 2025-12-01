https://ria.ru/20251201/gostevoy-2058922763.html
Глава ФСИН рассказал о сокращении числа осужденных в местах лишения свободы
Глава ФСИН рассказал о сокращении числа осужденных в местах лишения свободы - РИА Новости, 01.12.2025
Глава ФСИН рассказал о сокращении числа осужденных в местах лишения свободы
Директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадий Гостев доложил президенту РФ Владимиру Путину о сокращении численности осужденных в местах лишения... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:52:00+03:00
2025-12-01T13:52:00+03:00
2025-12-01T14:07:00+03:00
общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976425701_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_54274dcb538583c1c0617cb1aa0582cb.jpg
https://ria.ru/20251201/fsin-2058923592.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976425701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f5b57b1feb598ad72b39d5a1e91dd26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, россия
Общество, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Владимир Путин, Россия
Глава ФСИН рассказал о сокращении числа осужденных в местах лишения свободы
Гостев доложил Путину о сокращении числа осужденных в местах лишения свободы