13:52 01.12.2025 (обновлено: 14:07 01.12.2025)
Глава ФСИН рассказал о сокращении числа осужденных в местах лишения свободы
Глава ФСИН рассказал о сокращении числа осужденных в местах лишения свободы
общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, россия
Общество, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Владимир Путин, Россия
Глава ФСИН рассказал о сокращении числа осужденных в местах лишения свободы

Гостев доложил Путину о сокращении числа осужденных в местах лишения свободы

© РИА Новости / Владимир Песня
Следственный изолятор №2 Бутырская тюрьма
Следственный изолятор №2 Бутырская тюрьма - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Следственный изолятор №2 Бутырская тюрьма. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадий Гостев доложил президенту РФ Владимиру Путину о сокращении численности осужденных в местах лишения свободы.
"Позвольте доложить кратко о деятельности службы в сегодняшних условиях. Деятельность осуществляется на фоне определенного сокращения численности осужденных, находящихся в местах лишения свободы. Снижение численности обусловлено рядом факторов, одним из которых является гуманизация уголовной политики", - сказал Гостев в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Президент РФ Владимир Путин директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Глава ФСИН рассказал о трудоустройстве заключенных
Общество
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Владимир Путин
Россия
 
 
