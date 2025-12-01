В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий Вороновского

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского на основании его письменного заявления, документ доступен в думской электронной базе.
Госдума на пленарном заседании 11 ноября приняла постановление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Вороновского и возбуждение в отношении него уголовного дела. Дума дала согласие на возбуждение в отношении Вороновского уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. В ней устанавливается ответственность за получение взятки в особо крупном размере.
«
"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Вороновского Анатолия Владимировича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого Всероссийской политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 13 ноября 2025 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - сказано в документе.
Комиссия Госдумы по мандатным вопросам также предлагает Совету ГД рассмотреть данный вопрос на пленарном заседании во вторник.