Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий Вороновского - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/gosduma-2058951939.html
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий Вороновского
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий Вороновского - РИА Новости, 01.12.2025
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий Вороновского
В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского на основании его письменного заявления, документ... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T15:34:00+03:00
2025-12-01T15:34:00+03:00
политика
россия
анатолий вороновский
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053983385_0:0:821:463_1920x0_80_0_0_46465ffea2ab89afc94cc5ad1759f3a2.jpg
https://ria.ru/20251111/voronovskiy-2054159944.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053983385_17:0:782:574_1920x0_80_0_0_6758c6279221e80bb6749c6508693a1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, анатолий вороновский, госдума рф, единая россия
Политика, Россия, Анатолий Вороновский, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий Вороновского

В ГД внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий Вороновского

© Фото : Пресс-служба Государственной думы Российской ФедерацииАнатолий Вороновский
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : Пресс-служба Государственной думы Российской Федерации
Анатолий Вороновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского на основании его письменного заявления, документ доступен в думской электронной базе.
Госдума на пленарном заседании 11 ноября приняла постановление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Вороновского и возбуждение в отношении него уголовного дела. Дума дала согласие на возбуждение в отношении Вороновского уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. В ней устанавливается ответственность за получение взятки в особо крупном размере.
«
"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Вороновского Анатолия Владимировича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого Всероссийской политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 13 ноября 2025 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - сказано в документе.
Комиссия Госдумы по мандатным вопросам также предлагает Совету ГД рассмотреть данный вопрос на пленарном заседании во вторник.
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Депутата Госдумы Вороновского лишили неприкосновенности, сообщил источник
11 ноября, 12:43
 
ПолитикаРоссияАнатолий ВороновскийГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала