По делу о пожаре в Гонконге арестовали 13 человек

"Полиция арестовала 13 человек по обвинению в непреднамеренном убийстве. Расследование продолжается, не исключено, что арестованных будет больше",- приводит агентство заявление властей Гонконга.

Отмечается, что на месте пожара в семи местах были собраны образцы фасадной сетки для строительных лесов, которые не соответствовали стандартам огнестойкости.

Сильнейший за последние 17 лет в Гонконге пожар 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на три здания.