https://ria.ru/20251201/gonkong-2058915310.html
По делу о пожаре в Гонконге арестовали 13 человек
Полиция Гонконга арестовала уже 13 человек по делу о пожаре в жилом комплексе, их обвиняют в непреднамеренном убийстве, сообщает агентство Синьхуа. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:27:00+03:00
2025-12-01T13:27:00+03:00
2025-12-01T13:27:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058466906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa682baf4b0f2ffd409d219fc19ab9c8.jpg
https://ria.ru/20251129/gonkong-2058558625.html
https://ria.ru/20251128/gonkong-2058243358.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058466906_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_12cea5e5187269f176bc954f7f1bae04.jpg
В Гонконге арестовали 13 человек по делу о пожаре в жилом комплексе
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Полиция Гонконга арестовала уже 13 человек по делу о пожаре в жилом комплексе, их обвиняют в непреднамеренном убийстве, сообщает агентство Синьхуа
.
Ранее в понедельник Центральное телевидение Китая
передало, что число погибших при пожаре в жилом комплексе в специальном административном районе (САР) КНР Гонконге
выросло до 151.
"Полиция арестовала 13 человек по обвинению в непреднамеренном убийстве. Расследование продолжается, не исключено, что арестованных будет больше",- приводит агентство заявление властей Гонконга.
Отмечается, что на месте пожара в семи местах были собраны образцы фасадной сетки для строительных лесов, которые не соответствовали стандартам огнестойкости.
Сильнейший за последние 17 лет в Гонконге пожар 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на три здания.
Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ
в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявила РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге не поступало.