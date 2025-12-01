Рейтинг@Mail.ru
По делу о пожаре в Гонконге арестовали 13 человек
13:27 01.12.2025
По делу о пожаре в Гонконге арестовали 13 человек
По делу о пожаре в Гонконге арестовали 13 человек - РИА Новости, 01.12.2025
По делу о пожаре в Гонконге арестовали 13 человек
Полиция Гонконга арестовала уже 13 человек по делу о пожаре в жилом комплексе, их обвиняют в непреднамеренном убийстве, сообщает агентство Синьхуа. РИА Новости, 01.12.2025
гонконг, китай, россия, в мире
Гонконг, Китай, Россия, В мире
По делу о пожаре в Гонконге арестовали 13 человек

В Гонконге арестовали 13 человек по делу о пожаре в жилом комплексе

© AP Photo / Ng Han GuanЛиквидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Полиция Гонконга арестовала уже 13 человек по делу о пожаре в жилом комплексе, их обвиняют в непреднамеренном убийстве, сообщает агентство Синьхуа.
Ранее в понедельник Центральное телевидение Китая передало, что число погибших при пожаре в жилом комплексе в специальном административном районе (САР) КНР Гонконге выросло до 151.
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Гонконге почтят память погибших при пожаре в жилом комплексе
29 ноября, 07:04
"Полиция арестовала 13 человек по обвинению в непреднамеренном убийстве. Расследование продолжается, не исключено, что арестованных будет больше",- приводит агентство заявление властей Гонконга.
Отмечается, что на месте пожара в семи местах были собраны образцы фасадной сетки для строительных лесов, которые не соответствовали стандартам огнестойкости.
Сильнейший за последние 17 лет в Гонконге пожар 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на три здания.
Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявила РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге не поступало.
Последствия пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Подрядчика предупреждали о рисках за неделю до пожара в ЖК в Гонконге
28 ноября, 07:25
 
ГонконгКитайРоссияВ мире
 
 
