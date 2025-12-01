Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: московская компания расширит производство по переработке пластика - РИА Новости, 01.12.2025
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:00 01.12.2025
Гарбузов: московская компания расширит производство по переработке пластика
Столичная компания "ХимАвто" в следующем году намерена увеличить производство по переработке вторичного пластика за счет ввода в эксплуатацию нового корпуса,... РИА Новости, 01.12.2025
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
москва
Гарбузов: московская компания расширит производство по переработке пластика

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Столичная компания "ХимАвто" в следующем году намерена увеличить производство по переработке вторичного пластика за счет ввода в эксплуатацию нового корпуса, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал в своем блоге о том, что в настоящий момент Москва предоставляет бизнесу эффективные стимулы для запуска новых производств. Например, с помощью Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства в мегаполисе создадут свыше 2,1 миллиона квадратных метров индустриальной инфраструктуры, закупят более 1,3 тысячи единиц крупного оборудования.
Как отметил министр столичного правительства, сейчас на территории столицы сформированы благоприятные условия, чтобы обеспечить развитие промышленности. Так, в городе реализуют долгосрочную стратегию по обеспечению устойчивого инвестиционного климата, включающая более 20 инструментов поддержки.
"Благодаря этим механизмам предприятия получают реальные возможности для технологического обновления и масштабирования бизнеса. Так, компания по выпуску теплоносителей для систем отопления, охлаждающих жидкостей для автотранспорта и полимерной тары в 2026 году планирует при содействии города ввести в эксплуатацию новый корпус площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Он будет ориентирован на производство фиксаторов арматуры для монолитных строений из переработанного пластика, что позволит ежегодно использовать более 500 тонн материала вторично", – рассказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
Ранее при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства производитель привлек инвесткредит по льготной процентной ставке.
Фонд предлагает предприятиям компенсацию до 50% ключевой ставки Банка России по инвестиционным кредитам. Срок финансовой поддержки может достигать пяти лет, а максимальная сумма кредита, подлежащая компенсации, составляет до пяти миллиардов рублей.
Как рассказал гендиректор этого столичного предприятия Сергей Шишкин, компания уже 30 лет выпускает востребованную на рынке продукцию, уделяя особое внимание экологическим аспектам и вопросам качества.
"С учетом растущего спроса предприятие активно инвестирует в улучшение технологий производства, расширение парка оборудования и ассортимента", – подчеркнул он.
Столица является крупным индустриальным и научно-инженерным центром России. Каждый год на территории мегаполиса открывается примерно 150 технологичных предприятий. Сейчас в Москве работает почти 4,6 тысячи промышленных компаний, где занято около 755 тысяч человек.
 
